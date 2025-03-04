Александр Сырский постоянно находится на связи с президентом Владимиром Зеленским. Именно звонок от президента прервал разговор Сырского с Романом Бебехом, пишет 24 Канал.

Смотрите также Сырский удивил интересным хобби: что делает главком, когда возвращается с передовой

Сырский завирусил в TikTok

Во время интервью у главкома зазвенел телефон и он сказал "президент", после чего взял трубку. Этот отрывок из интервью быстро стал вирусным, а украинцы начали создавать мемы.

Так, голос Сырского и телефонный звонок пользователи TikTok начали накладывать на различные жизненные ситуации. Например, в пятницу звонит друг, когда ты получил зарплату или предлагает пойти на футбол.

Момент с Сырским стал мемом в TikTok: смотрите видео

Смешное видео с голосом Сырского: смотрите видео

Или же ситуация, когда ты видишь звонок от руководителя в свой выходной, или проспал работу и шеф звонит узнать, что произошло.

Украинцы публикуют ролики с Сырским: смотрите видео

Сырский завирусил в TikTok: смотрите видео

К тренду даже присоединились школьники со знакомой ситуацией, когда просишь учительницу выйти из-за телефонного звонка во время урока.

Трендовый ролик с Сырским: смотрите видео