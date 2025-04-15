Подруга Пікассо, яка обрала Україну: хто така Олександра Екстер і чому її привласнюють росіяни

Вона народилася у родині білоруського єврея та грекині. Працювала в найбільших містах Європи, але у своїй творчості часто надихалася українською культурою. А росіяни продовжують називати її "своєю". І все це про Олександру Екстер.

Талановита художниця була чи не іконою авангарду свого часу і мистецтва загалом, викладала у Парижі, товаришувала з Пабло Пікассо і не лише. Найцікавіші факти з життя Олександри Екстер розповідає 24 Канал.

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Що варто знати про Олександру Екстер

Олександра Екстер народилася у Білостоці, що на території сучасної Польщі. Однак згодом її родина переїхала до Києва, де вона і навчалася у художній школі та познайомилася з Миколою Екстером, за якого вийшла заміж. Саме в Києві відбулося її становлення як художниці. Її зацікавили мова та культура України, яким вона почала присвячувати чимало часу.

Також у Києві Екстер відкрила свою власну студію – "Арт-ательє Екстер". Згодом якийсь час проживала у таких містах як Рим, Одеса та Москва, потім оселилася у Парижі і вже як знана та іменита художниця викладала в Академії сучасного мистецтва Фернана Леже.

Екстер була авангардисткою та працювала в стилях кубофутуризму, конструктивізму та супрематизму. Зазвичай авангарду притаманна відсутність чіткого окреслення національної приналежності, однак у своїй творчості Екстер часто використовувала українські орнаменти.

За спогадами сучасників, про Україну та українську культуру Екстер часто згадувала на своїх заняттях в паризькій Академії. Також вона товаришувала з Пабло Пікассо та Гійомом Аполінером.

Однак росіяни називають Екстер "амазонкою російського авангарду". Її спадщину, як і спадщину Казимира Малевича хоче привласнити собі Москва. Там всіляко ігнорують те, що етнічно Екстер до Росії не має нічого, а Україна була її свідомим вибором.