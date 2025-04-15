Талантливая художница была едва ли не иконой авангарда своего времени и искусства в целом, преподавала в Париже, дружила с Пабло Пикассо и не только. Самые интересные факты из жизни Александры Экстер рассказывает 24 Канал.

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Что стоит знать об Александре Экстер

Александра Экстер родилась в Белостоке, что на территории современной Польши. Однако впоследствии ее семья переехала в Киев, где она и училась в художественной школе и познакомилась с Николаем Экстером, за которого вышла замуж. Именно в Киеве произошло ее становление как художницы. Ее заинтересовали язык и культура Украины, которым она начала посвящать много времени.

Также в Киеве Экстер открыла свою собственную студию – "Арт-ателье Экстер". Впоследствии некоторое время проживала в таких городах как Рим, Одесса и Москва, затем поселилась в Париже и уже как известная и именитая художница преподавала в Академии современного искусства Фернана Леже.

Экстер была авангардисткой и работала в стилях кубофутуризма, конструктивизма и супрематизма. Обычно авангарду присуще отсутствие четкого определения национальной принадлежности, однако в своем творчестве Экстер часто использовала украинские орнаменты.

По воспоминаниям современников, об Украине и украинской культуре Экстер часто вспоминала на своих занятиях в парижской Академии. Также она дружила с Пабло Пикассо и Гийомом Аполинером.

Однако россияне называют Экстер "амазонкой русского авангарда". Ее наследие, как и наследие Казимира Малевича хочет присвоить себе Москва. Там всячески игнорируют то, что этнически Экстер к России не имеет ничего, а Украина была ее сознательным выбором.