Називав українську землю "раєм": що в Україні вразило Бальзака до глибини душі
- Оноре де Бальзак був вражений Україною.
- Бальзак відвідував Україну двічі і одружився зі своєю коханою Евеліною Ганською в Бердичеві у 1850 році.
Оноре де Бальзак є одним з найвідоміших класиків французької літератури. Однак мало хто знає, що була одна річ, яка надзвичайно вразила його в Україні.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.
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Що вразило Бальзака в Україні?
Оноре де Бальзак, один із найвідоміших класиків французької літератури, був буквально зачарований Україною.
Відомо, що Бальзак двічі відвідував Україну. Зрештою саме тут мешкала його кохана Евеліна Ганська, з якою він одружився 1850 року в Бердичеві.
Евеліна Ганська / Портрет Фердинанда Георга Вальдмюллера
Алфьоров зазначив, що Бальзак називав Україну "земним раєм" та "царством хлібів". За словами історика, найбільше французького письменника вразила саме кількість способів приготування хліба.
Як ви приїдете в Україну, в цей рай земний, де я запримітив 77 способів приготування хліба,
– писав Бальзак у листах.
Алфьоров також зауважив, що сьогодні українці часто згадують французькі булочки, а колись саме французи захоплювалися нашим хлібним різноманіттям.
До слова, раніше ми розповідали про те, яка наречена була найбагатшою в історії України. Цікаво, що її посаг не вираховувався в грошах чи красі.