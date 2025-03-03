TikTok вважає, що фільм-номінант "Оскару" про вибори Папи – це нова версія "Поганих дівчиськ"

У США відгриміла церемонія нагородження найпрестижнішої кінопремії "Оскар". Серед фільмів, котрі були у номінаціях, є й стрічка "Конклав", котрий має неабияку популярність серед молоді.

Користувачі TikTok проводять аналогію між "Конклавом" та популярної підліткової драми 2004 року "Погані дівчиська". У чому причина цього порівняння – розповідає 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Чому порівнюють ці два фільми

Це звучить дивно, адже фільми про старшу школу і про вибори Папи Римського мають мало чого спільного, та все ж затяті кіномани в TikTok стверджують, характерним для обох фільмів є "стиль виживання", а багато сцен "Конклаву" фактично повторюють найбільш драматичні сцени "Поганих дівчиськ".

Одне з порівнянь показує, як Регіна Джордж розриває "спалену книгу", наповнену найгіршими секретами її групи друзів, перш ніж розкидати сторінки по шкільних коридорах і дивитися, як розгортається драма. Це контрастує зі сценою в Конклаві, де кардинал Лоуренс копіює листки паперу, що розкривають зраду іншого священика. Потім їх розкладають на столах для сніданку інших кардиналів з наміром зруйнувати хаос.

"Конклав": дивіться відео

Ще одним аргументом є те, що у світі сучасних політичних драм, де чоловіки зазвичай використовують фізичну силу, щоб утвердити владу чи змінити ієрархію, кардинали змушені вдаватися до словесної тактики, якою частіше користуються дівчата-підлітки, щоб утвердитися.

Нагадаємо, що фільм "Конклав" був номінований у 8 категоріях на цьогорічному "Оскарі" та тріумфував у номінації "Найкращий адаптований сценарій".