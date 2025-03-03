Пользователи TikTok проводят аналогию между "Конклавом" и популярной подростковой драмой 2004 года "Плохие девчонки". В чем причина этого сравнения – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Почему сравнивают эти два фильма

Это звучит странно, ведь фильмы о старшей школе и о выборах Папы Римского имеют мало чего общего, и все же ярые киноманы в TikTok утверждают, характерным для обоих фильмов является "стиль выживания", а многие сцены "Конклава" фактически повторяют наиболее драматические сцены "Плохих девчонок".

Одно из сравнений показывает, как Регина Джордж разрывает "сожженную книгу", наполненную худшими секретами ее группы друзей, прежде чем разбросать страницы по школьным коридорам и смотреть, как разворачивается драма. Это контрастирует со сценой в Конклаве, где кардинал Лоуренс копирует листки бумаги, раскрывающие измену другого священника. Затем их раскладывают на столах для завтрака других кардиналов с намерением разрушить хаос.

"Конклав": смотрите видео

Еще одним аргументом является то, что в мире современных политических драм, где мужчины обычно используют физическую силу, чтобы утвердить власть или изменить иерархию, кардиналы вынуждены прибегать к словесной тактике, которой чаще пользуются девушки-подростки, чтобы утвердиться.

Напомним, что фильм "Конклав" был номинирован в 8 категориях на нынешнем "Оскаре" и торжествовал в номинации "Лучший адаптированный сценарий".