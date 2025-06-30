Чим острів Зміїний був відомий в античні часи та як пов'язаний з Ахіллом

30 червня 2022 року Сили оборони України змусили російських загарбників покинути острів Зміїний у Чорному морі, котрий в перший день повномасштабної війни опинився під окупацією. Острів був стратегічно важливим для загарбників і його повернення мало велике значення.

Острів Зміїний відомий з античних часів. Чим саме – розповідає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Чим був відомий Зміїний

Історикиня Ольга Скороход зазначає, що найпростіша версія походження назви острова пов'язана з тим, що з Дунайського лиману течією на берег острова прибивало змій. Проте є й інші версії.

В античні часи на острові був храм Ахілла – того самого легендарного героя Троянської війни з уразливою п'ятою. Вважалося, що він похований саме там. А культ Ахілла пов'язаний зі зміями. Однак є й скіфська версія.

Невразливість йому забезпечила його мати, німфа чи богиня Фетіда, в якої була здатність перетворюватися на змію. Тому вважається, що Ахілл має зміїне походження, і зображення змій було безпосередньо з ним пов’язане. Це по-перше. По-друге, дуже багато саме місцевих північно-причорноморських міфів про Ахілла, які не пов’язані з міфами еллінськими. Є версія, що ось цей "наш Ахілл" – це не той давньогрецький герой, а якийсь місцевий цар чи володар скіфський, який мав буцімто стосунки з богинею змієподібною,

– пояснює Скороход.

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Хоча легенди описують, що після загибелі сина Фетіда попросила у бога Посейдона клапоть суші посеред моря, де би Ахіллес зміг знайти вічний спочинок. В античні часи цей острів греки називали Левке, тобто Білий. Зараз Білим називається село на острові, котре адміністративно є частиною Одеської області.

Уже в часи Візантійської імперії острів отримав назву Федонісі, тобто Зміїний. Коли з острів захопила Російська імперія, там з руїн храму звели маяк за британським проєктом. Коли ж територію контролювала Румунія, то там була в'язниця.

До повномасштабного вторгнення там була прикордонна застава і саме прикордонники дали відсіч росіянам на острові, бо там і прозвучала легендарна фраза, котра відправила російський крейсер "Москва" у всім відомому напрямку.