Спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР МО з позивним "Донбас" розповів 24 Каналу, що однією із найбільш значущих для нього операцій є звільнення острова Зміїний. Для цього було залучено багато особового складу та техніки.

Дивіться також Більше зброї, менше посередників: як Агенція оборонних закупівель працювала в 2024 році

Деталі звільнення острова Зміїний

Військовий зауважив, що було незвично виконувати бойове завдання на острові та пливти туди, а не їхати сушею.

На швидкісному катері до острова Зміїний було добиратись довго. Я розумів, якщо щось трапиться, то доведеться пливти зі всім спорядженням. Звісно, ми тренуємось його скидати, але вода є вода – це не наша стихія,

– підкреслив він.

Спецпризначенець зазначив, що у всіх підрозділах ГУР керівництво дуже серйозно підходить до планування операцій.

Я вважаю, те, що ми своїх не кидаємо є найважливішим. У жодній ситуації такого не було,

– сказав військовослужбовець з позивним "Донбас".

За його словами, на острові Зміїний було доволі комфортно, адже військові не завжди виконують бойові завдання у таких красивих місцях. Проте росіяни регулярно атакували КАБами.

Варто додати, що ​​бійці ГУР, які брали участь у звільненні острова Зміїний, провели 28 годин у відкритому морі на гумовому човні після того, як шторм перевернув їхній моторний човен. Попри складні умови, спецпризначенці змогли розмінувати острів, зібрати важливі документи ворога та підняти український прапор.