Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду". Очільниця Агенції оборонних (АОЗ) закупівель Марина Безрукова розповіла, що організація одразу зіштовхнулася з колосальними викликами. За її словами, потрібно було одночасно і докорінно змінювати систему, і без зволікань забезпечувати нагальні потреби військових, а також боротися за саме існування інституції через численні спроби зупинити або зашкодити її діяльності. Попри це АОЗ минулого року досягла поставлених цілей.

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Зменшення ролі посередників та прямі контракти

У 2024 році Агенція оборонних закупівель змогла суттєво знизити або утримати середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури, попри глобальний дефіцит вибухових речовин і високий попит.

Наприклад, у порівнянні з 2023 роком середня ціна в укладених Агенцією у 2024 році контрактах знизилася на снаряди 155-мм калібру – на 15%; 152-мм – на 23%, 125-мм – на 16%. Це дозволило заощадити мільярди гривень, які були спрямовані на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ.

Основним чинником, що дозволив АОЗ стабілізувати та знизити ціни на ринку озброєння й військової техніки, стало скорочення частки посередників. Якщо у 2023 році за перехідними контрактами частка спеціалізованих імпортерів складала 82% від загальної суми, то у 2024 році вона знизилася до 12%.

АОЗ скоротила частки посередників / Фото: Агенція оборонних закупівель

Більша частина суми контрактів цього року припадає на українське виробництво озброєння. Також суттєво зросла частка прямого імпорту Агенції, зокрема, прямих контрактів з виробниками.

АОЗ уклала вже 50 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 13 країн світу. Це прямі договори з болгарськими виробниками, хоча ще нещодавно це здавалося неможливим. Це угоди з такими корпораціями як Rheinmetal, KNDS та багатьма іншими, які не підлягають публікації.

Зі спецімпортерами є лише кілька можливих моделей співпраці, які публічно пропонує АОЗ. Наприклад, коли вони постачають зброю з країн, де Агенція не може працювати напряму, взявши при цьому на себе всі пов'язані з цим ризики; або ж коли використовують власні кошти чи працюють за давальницькою схемою.

Ефективність використання виділених коштів

З річного бюджету Агенції в 306,1 мільярда гривень на закупівлю озброєння та військової техніки на 100% взято бюджетних зобов'язань під укладені контракти; 99,2% суми сплачено постачальникам. І це враховуючи, що 25% від загального бюджету до АОЗ було доведено лише в жовтні.

Залишок коштів у 0,8% не є критичним та виник з технічних і незалежних від Агенції причин (через постачання товару 30 і 31 грудня поза межами платіжного періоду та через те, що оплата певного товару може відбутися лише після повного виконання контракту).

АОЗ сфокусувалася на ефективності використання виділених коштів / Фото: Агенція оборонних закупівель

Останнім часом здатність Агенції освоїти річний бюджет стала предметом активних дискусій. Інформація про нібито значні залишки коштів на рахунках АОЗ могла бути використана для підриву довіри до її ефективності та обґрунтування передачі 23 мільярда гривень Державній прикордонній службі України.

Водночас, навіть за умов вилучення цих коштів, сума заборгованості на кінець року залишилася б незмінною, оскільки потреба в авансуванні вже укладених контрактів на наступний рік значно перевищувала вилучену суму. Тепер контракти, які могли бути авансовані у 2024 році, перенесуться на 2025 рік. Через цей дефіцит АОЗ доведеться жорсткіше визначати пріоритети у контрактуванні.

Розвиток українського виробництва озброєння

2024 рік став переломним для української оборонної промисловості, яка значно наростила свої спроможності. Це наближає Україну до самодостатності у відбитті збройної агресії.

Агенція оборонних закупівель за минулий рік профінансувала контракти зі 155 українськими виробниками озброєння. Зокрема, в закупівлях безпілотників їхня частка перевищила 90% від загальної суми контрактів, а в закупівлях засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) – майже 50%. Частка українських виробників у виробництві артилерійських, мінометних і танкових боєприпасів також продовжує зростати.

Однак ситуація з постачанням мін вітчизняного виробництва продемонструвала ризики, які виникають, коли основні обсяги виробництва передаються одному державному підприємству. Нещодавно Міністерство оборони затвердило наказ про передачу функції технічної інспекції на внутрішньому ринку від військових представництв МО до АОЗ. Важливо, щоб це рішення супроводжувалося змінами в нормативній базі, що регулює роботу Агенції. За таких умов історії про підтвердження свідомо "роздутих" спроможностей виробництва не будуть можливими.

У 2025 році Агенція планує диверсифікувати ризики постачання, укладаючи 2 – 3 контракти з виробниками або надійними постачальниками для кожної критичної номенклатури. Уся необхідна підготовча робота для цього вже виконана.

Ритмічність постачання

У 2024 році Агенція здійснила постачання озброєння для Збройних Сил України на суму понад 180 мільярдів гривень. Важливою складовою є те, що фінансування 2024 року дозволить забезпечити постачання озброєння та військової техніки на суму близько 46 мільярдів гривень у першому кварталі 2025 року. Це гарантує безперервне забезпечення ЗСУ на початку нового бюджетного року.

Міжнародна співпраця

За словами Марини Безрукової, значну увагу приділили налагодженню прямого зв'язку з закупівельними агенціями країн НАТО. Зокрема підписали меморандуми про співпрацю з агенціями з п'яти країн, а саме данською (DALO), естонською (ECDI), норвезькою (NDMA), турецькою (SSB) та італійською (ADI).

Для нас це передусім можливість обмінюватися інформацією щодо побудови закупівельних процесів та ринку озброєння. Скориставшись їхнім досвідом та адаптувавши його до наших реалій воєнного часу, можна дуже швидко вибудувати правильну стратегію,

– зазначила Безрукова.

Одним із важливих досягнень команди Міністерства оборони та Агенції стала успішна реалізація "данської моделі", коли інші країни закуповують зброю для ЗСУ саме в українських виробників. Так Данія профінансувала контракти з українськими виробниками ОВТ на загальну суму 535 мільйонів євро, зокрема виробництво законтрактованих Агенцією далекобійних дронів. Усе це озброєння вже поставлено нашому війську.

Зазначається, що співпраця з Данією мала стати історією успіху – на цьому шляху не могло бути жодної помилки. І це вдалося, адже Швеція, Норвегія, Литва також приєдналися до моделі. Співпраця Агенції з країнами-партнерами побудована на принципах максимальної відкритості. Агенція надає їм інформацію про виробників, їхні виробничі потужності та підтверджує відвантаження готової продукції.

Інституційні зміни

Попри безперервне контрактування, минулого року Агенція повністю змінила організаційну структуру Агенції, створивши 5 офісів, кожен з яких відповідає окремій категорії озброєння: боєприпасів; БпЛА та РЕБ; наземної техніки; ППО та авіації; спеціальної техніки.

Нова організаційна структура дала можливість сконцентрувати експертизу в конкретних видах озброєння, синхронізувати роботу з Генштабом та налагодити системну співпрацю з виробниками, зокрема щодо врахування актуальних умов поля бою при виготовленні їхньої продукції. Відтак кожен офіс став медіатором між військовими та виробниками, враховуючи потреби перших і спроможності других.

Багато зусиль було докладено для максимального убезпечення контрактування. Для цього здійснюються моніторинг цін, перевірка контрагентів, інспекція складів та виробничих спроможностей, аналіз логістичних маршрутів, комплаєнс-контроль. Укладанню кожного контракту передує величезна робота для того, щоб в момент надходження запиту від Генштабу Агенція була готова укласти контракт протягом кількох днів.

Наглядова рада

Довгоочікуваним кроком стало створення Наглядової ради АОЗ, що почала свою роботу в грудні 2024 року. До неї увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.

За словами Марини Безрукової, це справді дуже професійний склад, який здатен посилити роботу Агенції та забезпечити незалежний контроль і новий рівень діалогу з міжнародними партнерами. Ключове зараз – готовність Міністерства оборони забезпечити ефективну роботу наглядової ради та привести її повноваження у відповідність до законодавства України та світових стандартів корпоративного управління.

Резюме

Марина Безрукова підсумувала, що майже весь минулий рік Агенції оборонних закупівель доводилося працювати в умовах невизначеності. Це дуже впливало на роботу команди, яка, попри все, вже змінила ландшафт оборонних закупівель у країні, встановивши зрозумілі для ринку правила і будуючи сталу та повністю позбавлену політичних впливів інституцію на службі Збройних Сил України.

Результат – більше зброї, менше посередників та все вища довіра до України з боку міжнародних партнерів. Законтрактувавши озброєння на сотні мільярдів гривень, Агенція також добре навчилася долати штучні перешкоди, які заважають швидко перетворювати гроші на зброю для наших військових. Тому цього року АОЗ знову буде ініціювати у нормативній та законодавчій базі велику кількість змін, які спростять діяльність виробників та допоможуть суттєво прискорити постачання озброєння на фронт.