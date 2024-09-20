Держприкордонслужба спільно з підрозділами Головного управління розвідки убезпечують цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
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Прикордонники показали кадри Зміїного
Зокрема, спецпризначенці не дають наблизитися до українського узбережжя авіації та військовим суднам ворога.
Сьогодні острів Зміїний – справжній форпост у Чорному морі,
– зазначено у повідомленні.
Як виглядає Зміїний зараз: дивіться відео
Довідка. У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну операцію зі звільнення острова Зміїний.
Нагадаємо, що острів Зміїний був окупований з самого початку повномасштабного вторгнення. Сили оборони регулярно завдавали ударів по гарнізону на острові впродовж кількох місяців. Вже 30 червня 2022 року росіяни втекли з острова.
Також у кінці серпня росіяни піднімали дальні бомбардувальники. Ворог атакував південні регіони України – під ударом опинився і Зміїний.