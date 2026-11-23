У Франції на кілька місяців зникла вода з одного з найбільших водосховищ Бретані – озера Герледан. На його місці відкрилася ціла долина з давніми каменоломнями, залишками будинків і 17 шлюзами каналу, якими колись пересувалися човни. Незвичайне видовище привабило близько 2 мільйонів відвідувачів.

2015 року водосховище повністю осушили для перевірки та ремонту греблі. Вода не поверталася приблизно пів року, тож люди отримали рідкісну можливість побачити місцевість, яка десятиліттями залишалася прихованою під водою, пише ecoticias.com.

Що приховувало озеро Герледан

Озеро Герледан розташоване в регіоні Бретань на заході Франції. Воно утворилося після будівництва греблі на річці Блаве. Спорудження дамби розпочали у 1924 році, а гідроелектростанція запрацювала у 1931-му.

До появи водосховища в цій долині проходив канал Нант – Брест. Він був відкритий для судноплавства ще у 1834 році. Коли річкову долину затопили, під водою опинилися 17 шлюзів, будинки доглядачів каналу, каменоломні та тимчасові помешкання робітників.

Саме ці залишки й побачили відвідувачі після осушення водойми. Замість міфічного затопленого міста, про яке часто розповідали в популярних історіях, перед ними постали сліди колишньої промислової та транспортної інфраструктури.

Що побачили на дні озера / Daniel Mell

Чому озеро довелося осушити

Головною причиною стали роботи на греблі. Французька енергетична компанія EDF мала перевірити стан споруди та виконати необхідний ремонт. Для цього воду з водосховища поступово спустили. Це була не перша подібна операція.

За даними муніципалітету Герледана, від моменту введення греблі в експлуатацію водойму повністю осушували п'ять разів: у 1951, 1966, 1975, 1985 та 2015 роках.

Після завершення робіт водойму почали наповнювати 1 листопада 2015 року. Відтоді повного осушення озера Герледан більше не проводили. Нині стан греблі перевіряють за допомогою підводних методів, зокрема спеціального обладнання, тому необхідності знову повністю спускати воду немає.

Точних дат наступного осушення не оголошували. Представники туристичної служби Герледана припускають, що до наступної такої події можуть минути навіть 40, 60 або 100 років. Тож побачити давню долину без води найближчим часом навряд чи вдасться.