В 2015 году водохранилище полностью осушили для проверки и ремонта плотины. Вода не возвращалась примерно полгода, поэтому у людей появилась редкая возможность увидеть местность, которая десятилетиями оставалась скрытой под водой, пишет ecoticias.com.

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Что скрывало озеро Герледан

Озеро Герледан расположено в регионе Бретань на западе Франции. Оно образовалось после строительства плотины на реке Блаве. Строительство плотины началось в 1924 году, а гидроэлектростанция заработала в 1931-м.

До появления водохранилища в этой долине проходил канал Нант – Брест. Он был открыт для судоходства еще в 1834 году. Когда речную долину затопили, под водой оказались 17 шлюзов, дома смотрителей канала, каменоломни и временные жилища рабочих.

Именно эти остатки и увидели посетители после осушения водоема. Вместо мифического затопленного города, о котором часто рассказывали в популярных историях, перед ними предстали следы бывшей промышленной и транспортной инфраструктуры.

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Что увидели на дне озера / Daniel Mell

Почему озеро пришлось осушить

Главной причиной стали работы на плотине. Французская энергетическая компания EDF должна была проверить состояние сооружения и выполнить необходимый ремонт. Для этого воду из водохранилища постепенно спустили. Это была не первая подобная операция.

По данным муниципалитета Герледана, с момента ввода плотины в эксплуатацию водоем полностью осушали пять раз: в 1951, 1966, 1975, 1985 и 2015 годах.

После завершения работ водоем начали наполнять 1 ноября 2015 года. С тех пор полного осушения озера Герледан больше не проводили. В настоящее время состояние плотины проверяют с помощью подводных методов, в частности специального оборудования, поэтому необходимости снова полностью спускать воду нет.

Точные даты следующего осушения не объявлялись. Представители туристической службы Герледана предполагают, что до следующего подобного события может пройти даже 40, 60 или 100 лет. Поэтому увидеть древнюю долину без воды в ближайшее время вряд ли удастся.