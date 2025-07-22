Привезли з-за океану і встановлювали 4 роки: цікаві факти про пам'ятник Шевченку у Львові

Пам'ятник Тарасові Шевченку у Львові – визначне місце для урочистих заходів, зустрічей чи для протестів. І в цього постаменту і справді цікава історія.

Громадськість почала вимагати встановлення пам'ятнику Кобзарю ще у 1988 році. Як він з'явився у Львові – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Spadok.

Цікаво Не Київ, не Одеса і не Севастополь: яке місто України у Другій світовій німці окупували останнім

Як у Львові з'явився пам'ятник Шевченку?

Один із найвідоміших пам'ятників Львова було відкрито у першу річницю відновлення Незалежності України 24 серпня 1992 року. Щоправда, тоді на проспекті Свободи з'явився тільки монумент Кобзаря. І лише через 4 роки позаду нього була встановлена стела "Хвиля національного відродження", тобто повне встановлення пам'ятника тривало 4 роки.

Проєкт пам'ятника реалізовували скульптори Володимир та Андрій Сухорські й архітектори Юрій Диба та Юрій Хромей. Також активно долучалася і діаспора. Зокрема саму статую Шевченка висотою 4,45 метра виготовляли далеко за океаном – у передмісті Буенос-Айреса, столиці Аргентини. Потім її пароплавом доставили до німецького Гамбурга, звідти – вантажівкою до Львова.



Відкриття пам'ятника Шевченку у Львові в 1992 році / Архівне фото

Стела позаду Шевченка наповнена сюжетами його творів, а також містить зображення історичних постатей – княгині Ольги, Петра Сагайдачного, Івана Мазепи, Григорія Сковороди, Маркіяна Шашкевича, Івана Франка та інших. Увінчує композицію – Богородиця Оранта.

На звороті стели – трагічні сторінки української історії ХХ століття – Голодомор, Друга світова війна, аварія на ЧАЕС. Також там розміщені портрети дисидентів.

У 2018 році біля монумента з'явилася мініатюрна копія для людей із вадами зору, з табличкою шрифтом Брайля. Автори — ті ж митці, що створили оригінал.

За роки незалежності пам'ятник Шевченку став місцем акцій під час Помаранчевої революції та Революції Гідності, щотижня тут збираються рідні полонених і зниклих безвісти та небайдужі громадяни, біля постаменту щороку вшановують пам'ять жертв Голодомору. А 22 липня біля пам'ятника Шевченку люди зібралися на протест проти ухваленого Верховною Радою закону щодо НАБУ та САП.