22 липня 1942 року німецькі війська окупували останнє українське місто. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на портал History.

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Останнє окуповане німцями місто України

З червня 1941 року німецькі війська почали стрімке просування територією України. Найважчі бої точилися за Київ, Одесу, Харків та Сімферополь. Битва за Київ – одна з найбільших поразок радянської армії, адже в оточення потрапили 600 000 солдатів.

Влітку 1942 року Третій Рейх окупував усю територію України. Останнім містом, котре захопили німці, став тогочасний Свердловськ, а нині – Довжанськ Луганської області. Це невелике шахтарське місто, котре зараз розташоване неподалік кордону з Росією. Однак Довжанськ також був один із перших міст, звільнених від німців та повторно окупованих Радянським Союзом.

Довжанськ на карті

На жаль, місто зараз теж в окупації. У 2014 році його окупували бойовики псевдореспубліки на Луганщині. Свою нинішню назву місто отримало лише у 2016 році.