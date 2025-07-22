22 июля 1942 года немецкие войска оккупировали последний украинский город. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на портал History.

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Последний оккупированный немцами город Украины

С июня 1941 года немецкие войска начали стремительное продвижение по территории Украины. Самые тяжелые бои шли за Киев, Одессу, Харьков и Симферополь. Битва за Киев – одно из крупнейших поражений советской армии, ведь в окружение попали 600 000 солдат.

Летом 1942 года Третий Рейх оккупировал всю территорию Украины. Последним городом, который захватили немцы, стал тогдашний Свердловск, а ныне – Довжанск Луганской области. Это небольшой шахтерский город, который сейчас расположен недалеко от границы с Россией. Однако Довжанск также был один из первых городов, освобожденных от немцев и повторно оккупированных Советским Союзом.

Должанск на карте

К сожалению, город сейчас тоже в оккупации. В 2014 году его оккупировали боевики псевдореспублики на Луганщине. Свое нынешнее название город получил только в 2016 году.