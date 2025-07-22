Общественность начала требовать установки памятника Кобзарю еще в 1988 году. Как он появился во Львове – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Spadok.

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Как во Львове появился памятник Шевченко?

Один из самых известных памятников Львова был открыт в первую годовщину восстановления Независимости Украины 24 августа 1992 года. Правда, тогда на проспекте Свободы появился только монумент Кобзаря. И только через 4 года позади него была установлена стела "Волна национального возрождения", то есть полное установление памятника продолжалось 4 года.

Проект памятника реализовывали скульпторы Владимир и Андрей Сухорские и архитекторы Юрий Дыба и Юрий Хромей. Также активно участвовала и диаспора. В частности саму статую Шевченко высотой 4,45 метра изготавливали далеко за океаном – в пригороде Буэнос-Айреса, столицы Аргентины. Затем ее пароходом доставили в немецкий Гамбург, оттуда – грузовиком во Львов.



Открытие памятника Шевченко во Львове в 1992 году / Архивное фото / Архивное фото

Стела позади Шевченко наполнена сюжетами его произведений, а также содержит изображения исторических фигур – княгини Ольги, Петра Сагайдачного, Ивана Мазепы, Григория Сковороды, Маркияна Шашкевича, Ивана Франко и других. Увенчивает композицию – Богородица Оранта.

На обороте стелы – трагические страницы украинской истории ХХ века – Голодомор, Вторая мировая война, авария на ЧАЭС. Также там размещены портреты диссидентов.

В 2018 году возле монумента появилась миниатюрная копия для слабовидящих людей, с табличкой шрифтом Брайля. Авторы - те же художники, что создали оригинал.

За годы независимости памятник Шевченко стал местом акций во время Оранжевой революции и Революции Достоинства, еженедельно здесь собираются родные пленных и пропавших без вести и неравнодушные граждане, у постамента ежегодно чтят память жертв Голодомора. А 22 июля у памятника Шевченко люди собрались на протест собрались на протест против принятого Верховной Радой закона о НАБУ и САП.