Радянська влада "перевзула" Сковороду: чому на пам'ятнику філософ з'явився у чоботях

Більшість киян і туристів, які проходять Контрактовою площею, навряд чи замислюються над однією деталлю пам'ятника Григорію Сковороді. Проте взуття на ногах філософа з'явилося там не за початковим задумом автора.

Перший варіант скульптури був іншим, але під час погодження проєкту його довелося змінити. Чому це сталося та який вигляд мав Сковорода спочатку, розповість 24 Канал.

Спочатку Сковорода був босоніж

Пам'ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі створив український скульптор Іван Кавалерідзе. Над образом філософа він працював ще у 1920-х роках.

Кавалерідзе задумував монумент зовсім іншим. Сковорода мав постати перед українцями як справжній мандрівний філософ-богослов – босим, із натільним хрестиком на шиї та Біблією у руках.

Проте партійне керівництво влаштувало автору справжній ідеологічний допит. Радянська влада виставила жорсткі вимоги, які повністю перекрутили першочерговий задум:

Взути негайно: босий філософ видався чиновникам надто "маргінальним" і невідповідним радянському званню народного просвітителя. Скульптора змусили вдягнути на Сковороду постоли.

Заміна Книги Книг: Біблію в руках мислителя назвали "релігійною пропагандою". Замість неї Кавалерідзе наказали зобразити нейтральну дорожню торбину.

Знищення хреста: християнський символ на шиї Сковороди комуністи вимагали прибрати без жодних компромісів.

Пам'ятник Сковороді в Києві / kiev-foto.info/

У результаті пам'ятник встановили вже зі Сковородою в чоботях. Саме в такому вигляді його відкрили у 1977 році на Контрактовій площі.

Історію про те, як Сковороду "взули", неодноразово згадували дослідники творчості Івана Кавалерідзе та працівники музею скульптора.

Вона вважається одним із прикладів того, як окремі деталі пам'ятників у радянський час могли змінювати під час погодження з владою.