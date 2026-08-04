Первый вариант скульптуры был другим, но в ходе согласования проекта его пришлось изменить. Почему это произошло и как выглядел Сковорода изначально, расскажет 24 Канал.

Изначально Сковорода был босиком

Памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади создал украинский скульптор Иван Кавалеридзе. Над образом философа он работал еще в 1920-х годах.

Кавалеридзе задумывал монумент совсем иным. Сковорода должен был предстать перед украинцами как настоящий странствующий философ-богослов – босой, с нательным крестиком на шее и Библией в руках.

Однако партийное руководство устроило автору настоящий идеологический допрос. Советская власть выдвинула жесткие требования, которые полностью исказили первоначальный замысел:

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Немедленно обуть: босой философ показался чиновникам слишком "маргинальным" и несоответствующим советскому званию народного просветителя. Скульптора заставили надеть на Сковороду лапти.

Замена Книги Книг: Библию в руках мыслителя назвали "религиозной пропагандой". Вместо нее Кавалеридзе приказали изобразить нейтральную дорожную сумку.

Уничтожение креста: коммунисты требовали без каких-либо компромиссов убрать христианский символ на шее Сковороды.

Памятник Сковороде в Киеве / kiev-foto.info/

В результате памятник установили уже со Сковородой в сапогах. Именно в таком виде его открыли в 1977 году на Контрактовой площади.

Историю о том, как Сковороду "обули", неоднократно упоминали исследователи творчества Ивана Кавалеридзе и сотрудники музея скульптора.

Она считается одним из примеров того, как отдельные детали памятников в советское время могли изменяться в ходе согласования с властями.