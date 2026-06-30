Чому на Закарпатті пам'ятники встановлюють "задом наперед": пояснення незвичної традиції

Поховальні традиції в Україні можуть відрізнятися не лише залежно від релігії, а й від конкретного регіону чи навіть села. Саме через одну з таких особливостей на Закарпатті на деяких кладовищах пам'ятники виглядають так, ніби їх встановили "задом наперед".

Про те, чому на Закарпатті пам'ятники подекуди встановлюють саме у такий спосіб, у Threads поцікавилася користувачка під ніком @romaniuchkaa.

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У мережі здивувалися пам'ятникам на Закарпатті

Дівчина звернула увагу на незвичне розташування пам'ятників на одному з кладовищ Закарпаття.

Коли проходила повз, то було відчуття, що щось не так, а потім дійшло, що дата смерті та портрети людей розміщені ніби на зворотній стороні,

– написала вона.

У коментарях користувачі запропонували кілька пояснень такої особливості. Найпоширеніше з них пов'язане з місцевими поховальними традиціями. За словами однієї з користувачок, у деяких громадах покійників ховають так, щоб вони "дивилися" на схід – у бік сходу сонця. Відповідно, пам'ятник із портретом також встановлюють з урахуванням цього звичаю.

Пам'ятники на одному з кладовищ Закарпаття / Фото користувачки @romaniuchkaa

За іншою версією, розташування пам'ятників може залежати від конфесійних особливостей. На Закарпатті, де співіснують православні, греко-католики, римо-католики та представники реформатської церкви, поховальні традиції можуть відрізнятися навіть у сусідніх селах.

Також пам'ятник можуть встановлювати "задом наперед" з практичних міркувань, щоб родичам було зручніше читати напис і молитися, стоячи біля могили, а не з боку проходу.

Водночас багато користувачів наголосили, що така традиція поширена не по всьому Закарпаттю. Жителі Хуста, Іршавщини та інших районів написали, що на їхніх кладовищах пам'ятники встановлені звичним способом.

Дехто також зазначив, що подібне розташування зустрічав не лише на Закарпатті, а й на Вінниччині, Черкащині та Харківщині.

Єдиної відповіді, чому пам'ятники подекуди встановлюють саме так, користувачі не знайшли. Більшість сходиться на думці, що це насамперед місцева традиція, яка може відрізнятися залежно від конкретного села, громади чи релігійних звичаїв.