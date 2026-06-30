О том, почему в Закарпатье памятники иногда устанавливают именно таким образом, в Threads поинтересовалась пользовательница под ником @romaniuchkaa.

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В сети удивились памятникам в Закарпатье

Девушка обратила внимание на необычное расположение памятников на одном из кладбищ Закарпатья.

Когда проходила мимо, было ощущение, что что-то не так, а потом дошло, что дата смерти и портреты людей размещены как будто на обратной стороне,

– написала она.

В комментариях пользователи предложили несколько объяснений такой особенности. Самое распространенное из них связано с местными погребальными традициями. По словам одной из пользовательниц, в некоторых общинах умерших хоронят так, чтобы они "смотрели" на восток – в сторону восхода солнца. Соответственно, памятник с портретом также устанавливают с учетом этого обычая.

Памятники на одном из кладбищ Закарпатья / Фото пользовательницы @romaniuchkaa

По другой версии, расположение памятников может зависеть от конфессиональных особенностей. В Закарпатье, где сосуществуют православные, греко-католики, римо-католики и представители реформатской церкви, погребальные традиции могут отличаться даже в соседних селах.

Также памятник могут устанавливать "задом наперед" из практических соображений, чтобы родственникам было удобнее читать надпись и молиться, стоя у могилы, а не со стороны прохода.

В то же время многие пользователи подчеркнули, что такая традиция распространена не по всему Закарпатью. Жители Хуста, Иршавщины и других районов написали, что на их кладбищах памятники установлены обычным способом.

Некоторые также отметили, что подобное расположение встречали не только в Закарпатье, но и в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.

Единого ответа на вопрос, почему памятники иногда устанавливают именно так, пользователи не нашли. Большинство сходится во мнении, что это, прежде всего, местная традиция, которая может отличаться в зависимости от конкретного села, общины или религиозных обычаев.