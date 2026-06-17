Что известно об истории одного из домов в Тернополе и в чём его особенность, рассказывает volodymyr_vvvv в Instagram.

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Дом как напоминание о малоизвестной странице истории Тернополя

По словам тернопольчанина Владимира, магистра истории, здание было построено в 1943 году во время Второй мировой войны. Несмотря на то, что внешний вид дома напоминает постройку эпохи Средневековья, на самом деле он появился гораздо позже.

Все из-за высокой кирпичной кладки, арки над входом и трехчастного окна, которые придают дому характерные черты архитектуры той эпохи.

Часто это здание считают более старым, чем оно есть на самом деле,

– добавляет Владимир.

Особую ценность зданию придает его история, ведь дом возводили военнопленные, находившиеся в лагере в районе так называемого "Шестого магазина". Само здание изначально состояло из 3-х этажей, но в 1950-х годах был достроен 4-й этаж, который немного выделяется из общего стиля.



Как выглядит дом в Тернополе на улице Броварной, 14 / Скриншот из видео

Кстати, сегодня о лагере военнопленных в Тернополе напоминает памятная плита, расположенная на месте здания, и само здание, построенное руками и тяжелым трудом тех людей.