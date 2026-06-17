Що відомо про історію одного із будинків в Тернополі і в чому його особливість, розповідає volodymyr_vvvv в Instagram.

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Будинок як нагадування про маловідому сторінку Тернополя

За словами магістра історії тернополянина Володимира, будівлю звели у 1943 році під час Другої світової війни. Попри те, що зовнішній вигляд будинку нагадує споруду доби Середньовіччя, насправді вона з'явилася набагато пізніше.

Все через високу цегляну кладку, арку над входом та тричастинне вікно, які надають будинку характерних рис архітектури тієї доби.

Часто цю будівлю вважають старшою, ніж вона є насправді,

– додає пан Володимир.

Особливу цінність споруді надає її історія, адже будинок зводили військовополонені, які перебували в таборі в районі так званого "Шостого магазину". Сама будівля спочатку складалася з 3-х поверхів, але у 1950-х роках було добудовано 4 поверх, який трішки вирізняється від загального стилю.



Як виглядає будинок у Тернополі на вулиці Броварній, 14 / Скриншот з відео

До речі, на сьогодні про табір військових полонених у Тернополі нагадує пам'ятна плита, яка знаходиться на місці розташування будівлі, і будинок, який збудований руками та важко працею тих людей.