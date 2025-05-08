Від Петра до Франциска: які імена Папи Римські використовували лише один раз

8 травня у Ватикані обрали нового Папу Римського. Новий понтифік став 267-м головою католицької церкви. Найчастіше Папи Римські послуговуалися іменами Іван, Бенедикт, Лев та Пій.

Однак деякі імена римські понтифіки не використовували більше одного разу. Більше про це розповіст 24 Канал.

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Які імена не використовували вдруге

Папа Римський востаннє обрав нове ім'я у 2013 році – до цього ім'я Франциск не використовував ніхто з понтифіків. Перед цим нове ім'я обрав Альбіно Лучані у 1978 році, коли поєднав два імена попередників та став Іваном Павлом І.

Проте є ще цілий список імен, які були використані вперше і, поки що, востаннє:

Петро;

Лін;

Анакліт;

Еварист;

Телесфор;

Гігін;

Анікет;

Сотер;

Елевтерій;

Зефирін;

Понтіан;

Антер;

Фабіан;

Корнелій;

Діонісій;

Євтихій;

Гай;

Марцелін;

Євсевій;

Мильтіад;

Марк;

Ліберій;

Сиріцій;

Зосима;

Гіларій;

Сімпліцій;

Симах;

Гормізд;

Сильверій;

Вігілій;

Сабініан;

Северин;

Віталіан;

Домн;

Агафон;

Конон;

Сизиній;

Костянтин;

Захарій;

Валентин;

Формоз;

Роман;

Ландон.

Цікаво, що після Ландона і до Івана Павла І ніхто не використовував нові імена. Але якщо врахувати, що Іван Павло – це поєднання двох популярних імен серед Пап, то майже 1100 років до обрання Франциска нових імен серед понтифіків не було.

Станом на 19:25 ім'я нового понтифіка невідоме – на його появу очікують на Площі Святого Петра.