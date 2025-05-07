У Штучного інтелекту спитали, кого він вважає фаворитом на Святий Престол. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Хто стане Папою Римським

ChatGPT від OpenAI наголошує, що передбачити наступного Папу вкрай складно, бо з мінімальною перевагою може перемогти хтось з трійки-четвірки фаворитів. Хоча цікаво, бо Хорге Маріо Берґольйо у 2013 році не був у числі головних фаворитів, але саме він переміг на конклаві.

Проте на основі аналізу ChatGPT заявив, що найбільш імовірним новим Папою Римським є 70-річний П'єтро Паролін з Італії, котрий був державним секретарем Ватикану. Його вважають продовжувачем справи Франциска. Також він є фаворитом букмекерів.

З моменту призначення державним секретарем Ватикану 2013 року Паролін розглядається як кандидат-наступник – прийнятний і для реформаторів, і для традиціоналістів,

– ідеться в прогнозі ChatGPT.



П'єтро Паролін / Фото УГКЦ

Хоча цікаво, чи може вплинути на результат голосування за Пароліна його мирське ім'я П'єтро, з яким пов'язують так зване пророцтво Святого Малахія ? Такі теорії уже теж існують.

Конклав стартував 7 травня і щодня відбуватимуться щонайменше 2 тури голосувань і так буде доти, поки з димаря Сікстинської капели не піде білий дим. Попередній конклав у 2013 році скінчився на 5-му раунді голосувань трохи більше ніж через добу після початку.