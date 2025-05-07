У Штучного інтелекту спитали, кого він вважає фаворитом на Святий Престол. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Хто стане Папою Римським
ChatGPT від OpenAI наголошує, що передбачити наступного Папу вкрай складно, бо з мінімальною перевагою може перемогти хтось з трійки-четвірки фаворитів. Хоча цікаво, бо Хорге Маріо Берґольйо у 2013 році не був у числі головних фаворитів, але саме він переміг на конклаві.
Проте на основі аналізу ChatGPT заявив, що найбільш імовірним новим Папою Римським є 70-річний П'єтро Паролін з Італії, котрий був державним секретарем Ватикану. Його вважають продовжувачем справи Франциска. Також він є фаворитом букмекерів.
З моменту призначення державним секретарем Ватикану 2013 року Паролін розглядається як кандидат-наступник – прийнятний і для реформаторів, і для традиціоналістів,
– ідеться в прогнозі ChatGPT.
П'єтро Паролін / Фото УГКЦ