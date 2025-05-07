У Искусственного интеллекта спросили, кого он считает фаворитом на Святой Престол. Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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Кто станет Папой Римским
ChatGPT от OpenAI отмечает, что предсказать следующего Папу крайне сложно, потому что с минимальным преимуществом может победить кто-то из тройки-четверки фаворитов. Хотя интересно, потому что Хорге Марио Бергольо в 2013 году не был в числе главных фаворитов, но именно он победил на конклаве.
Однако на основе анализа ChatGPT заявил, что наиболее вероятным новым Папой Римским является 70-летний Пьетро Паролин из Италии, который был государственным секретарем Ватикана. Его считают продолжателем дела Франциска. Также он является фаворитом букмекеров.
С момента назначения государственным секретарем Ватикана в 2013 году Паролин рассматривается как кандидат-преемник – приемлемый и для реформаторов, и для традиционалистов,
– говорится в прогнозе ChatGPT.
Пьетро Паролин / Фото УГКЦ