У Искусственного интеллекта спросили, кого он считает фаворитом на Святой Престол. Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Кто станет Папой Римским

ChatGPT от OpenAI отмечает, что предсказать следующего Папу крайне сложно, потому что с минимальным преимуществом может победить кто-то из тройки-четверки фаворитов. Хотя интересно, потому что Хорге Марио Бергольо в 2013 году не был в числе главных фаворитов, но именно он победил на конклаве.

Однако на основе анализа ChatGPT заявил, что наиболее вероятным новым Папой Римским является 70-летний Пьетро Паролин из Италии, который был государственным секретарем Ватикана. Его считают продолжателем дела Франциска. Также он является фаворитом букмекеров.

С момента назначения государственным секретарем Ватикана в 2013 году Паролин рассматривается как кандидат-преемник – приемлемый и для реформаторов, и для традиционалистов,

– говорится в прогнозе ChatGPT.



Пьетро Паролин / Фото УГКЦ

Хотя интересно, может ли повлиять на результат голосования за Паролина его мирское имя Пьетро, с которым связывают так называемое пророчество Святого Малахии такие теории уже тоже существуют.

Конклав стартовал 7 мая и ежедневно будут проходить минимум 2 тура голосований и так будет до тех пор, пока из дымохода Сикстинской капеллы не пойдет белый дым. Предыдущий конклав в 2013 году закончился на 5-м раунде голосований чуть более чем через сутки после начала.