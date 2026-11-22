Подружжя з австралійського Брісбена повернулося додому після звичайної вечірньої прогулянки, але на них чекав дуже незвичний сюрприз. У власній ванній кімнаті вони знайшли павича, який настільки захопився своїм відображенням у дзеркалі, що зовсім не поспішав залишати приміщення.

Кумедна історія сталася з Джеффом і Делвін Баллантайн. Птах поводився так, ніби випадково знайшов власний салон краси й тепер не збирався нікуди йти, пише The Guardian.

Павич милувався собою у дзеркалі та не хотів іти

Як розповів Джефф Баллантайн виданню The Guardian, подружжя вийшло прогулятися та випити кави. Коли вони повернулися, то побачили непроханого пернатого гостя у ванній кімнаті.

Чоловік припускає, що павич потрапив до будинку через гараж, коли господарі відчинили ворота. Однак замість того, щоб досліджувати оселю, птах зосередився на дзеркалі.

Господарі намагалися відвернути увагу незвичайного гостя. Вони навіть запропонували йому води та крекерів, але павич не надто зацікавився частуванням.

Зрештою подружжю довелося викликати рятувальників диких тварин. Фахівці спіймали птаха та випустили його у найближчій лісистій місцевості.

Згодом з'ясувалося, що це павич на ім'я Гекс, який належить місцевому майстру татуювань Елліоту Россу. Чоловік саме розшукував свого пернатого улюбленця.

Після цієї пригоди Гекс почав навідуватися до будинку сусідки подружжя Сьюзі Тафоло. Жінка знала, що павичі люблять дзеркала, тому спробувала заманити його до сараю за допомогою великого дзеркала. Вона припустила, що птах може шукати собі пару.

Еколог і професор Університету Гріффіта Дерріл Джонс пояснив, що павич міг почуватися самотнім. За його словами, птахи зазвичай сприймають власне відображення як суперника, тому така поведінка Гекса доволі незвична.