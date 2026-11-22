Забавная история произошла с Джеффом и Делвином Баллантайнами. Птица вела себя так, будто случайно нашла свой собственный салон красоты и теперь не собиралась никуда уходить, пишет The Guardian.

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Павлин любовался собой в зеркале и не хотел уходить

Как рассказал Джефф Баллантайн изданию The Guardian, супруги вышли прогуляться и выпить кофе. Когда они вернулись, то увидели незваного пернатого гостя в ванной комнате.

Мужчина предполагает, что павлин попал в дом через гараж, когда хозяева открыли ворота. Однако вместо того, чтобы исследовать жилище, птица сосредоточилась на зеркале.

Хозяева пытались отвлечь внимание необычного гостя. Они даже предложили ему воды и крекеров, но павлин не проявил особого интереса к угощению.

В конце концов супругам пришлось вызвать спасателей диких животных диких животных. Специалисты поймали птицу и выпустили ее в ближайшей лесистой местности.

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Впоследствии выяснилось, что это павлин по имени Гекс, принадлежащий местному мастеру татуировок Эллиоту Россу. Мужчина как раз разыскивал своего пернатого любимца.

После этого приключения Гекс начал наведываться в дом соседки супругов Сьюзи Тафоло. Женщина знала, что павлины любят зеркала, поэтому попыталась заманить его в сарай с помощью большого зеркала. Она предположила, что птица, возможно, ищет себе пару.

Эколог и профессор Университета Гриффита Деррил Джонс объяснил, что павлин мог чувствовать себя одиноким. По его словам, птицы обычно воспринимают собственное отражение как соперника, поэтому такое поведение Гекса довольно необычно.