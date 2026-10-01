Откуда же тогда берутся эти вкусы и почему один и тот же кофе для кого-то пахнет ягодами, а для кого-то – карамелью, выяснял 24 Канал.

Откуда в кофе берется клубника?

В кофейных зернах содержатся сотни различных химических соединений. Часть из них естественным образом присутствует в зерне, а другие образуются в процессе ферментации и обжаривания.

Некоторые из этих соединений обладают ароматами, похожими на те, что мы встречаем во фруктах, ягодах, орехах или шоколаде. Именно поэтому специалисты могут описывать тот или иной сорт кофе как "клубничный" или "шоколадный", хотя ни клубники, ни шоколада в нем нет.

Это скорее способ объяснить человеку, какие знакомые ароматические ощущения он может попытаться обнаружить в напитке.

Наш мозг тоже участвует

Большую роль здесь играет обоняние. Значительную часть того, что мы воспринимаем как вкус, на самом деле формируют запахи. Когда мы пьем кофе, ароматические молекулы попадают в носовую полость, а мозг сопоставляет эти сигналы со вкусовыми ощущениями.

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После этого он пытается сопоставить полученный аромат с тем, что нам уже знакомо. Поэтому один человек может почувствовать в чашке клубнику, а другой – вишню или даже черный шоколад.

На восприятие также влияет то, откуда родом кофе и как его обрабатывали. Именно поэтому зерна из разных регионов могут иметь совершенно разные фруктовые, цветочные или сладкие оттенки.

Так что надпись "клубника и шоколад" на упаковке – это не список ингредиентов. Это своеобразная подсказка для вашего носа и мозга, какие знакомые ароматы можно попробовать найти в обычной чашке черного кофе.