Звідки тоді беруться ці смаки та чому одна й та сама кава для когось пахне ягодами, а для когось – карамеллю, розбирався 24 Канал.

Звідки в каві береться полуниця?

У кавових зернах містяться сотні різних хімічних сполук. Частина з них природно присутня в зерні, а інші утворюються під час ферментації та обсмажування.

Деякі з цих сполук мають аромати, схожі на ті, що ми зустрічаємо у фруктах, ягодах, горіхах або шоколаді. Саме тому фахівці можуть описувати певну каву як "полуничну" чи "шоколадну", хоча жодної полуниці або шоколаду в ній немає.

Це радше спосіб пояснити людині, які знайомі ароматичні відчуття вона може спробувати знайти у напої.

Наш мозок теж бере участь

Велику роль тут відіграє нюх. Значну частину того, що ми сприймаємо як смак, насправді формують запахи. Коли ми п'ємо каву, ароматичні молекули потрапляють до носової порожнини, а мозок поєднує ці сигнали зі смаковими відчуттями.

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Після цього він намагається зіставити отриманий аромат із тим, що вже нам знайоме. Тому одна людина може відчути в чашці полуницю, а інша – вишню або навіть чорний шоколад.

На сприйняття також впливає те, звідки походить кава та як її обробляли. Саме тому зерна з різних регіонів можуть мати абсолютно різні фруктові, квіткові або солодкі відтінки.

Так напис "полуниця та шоколад" на упаковці – це не список інгредієнтів. Це своєрідна підказка для вашого носа й мозку, які знайомі аромати можна спробувати відшукати у звичайній чашці чорної кави.