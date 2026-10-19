Його заборонили у 13 країнах світу: цей фільм жахів назвали одним із найкращих в історії
Фільм жахів "Пекло канібалів", який вийшов у 1980 році, здобув сумнозвісну репутацію через надзвичайно реалістичні сцени насильства. Стрічка італійського режисера Руджеро Деодато викликала обурення глядачів і стала об'єктом цензури в багатьох країнах світу.
Попри це, фільм увійшов до списку найкращих горорів, які були настільки шокувальними, що їх забороняли в різних країнах, пише Parade.
Чому "Пекло канібалів" викликало обурення
Стрічку зняли у форматі документального фільму, а її сюжет розгортається навколо експедиції до Амазонії. Антрополог професор Гарольд Монро, якого зіграв Роберт Керман, очолює рятувальну місію. До нього приєднується досвідчений гід Чако Лосохос, а також знімальна група документалістів.
Фільм вирізняється реалістичним зображенням жорстокості. Саме ці елементи спричинили численні суперечки та проблеми з цензурою.
Руджеро Деодато пояснював, що на створення фільму його надихнули телевізійні репортажі про насильство в Італії. В інтерв'ю The Guardian режисер згадував період діяльності "Червоних бригад", коли на телебаченні регулярно показували жорстокі кадри.
За його словами, новини нерідко подавали так, щоб шокувати аудиторію, а сенсаційність матеріалів посилювали навіть за допомогою вигаданих деталей.
У яких країнах заборонили фільм
Видання Collider включило "Пекло канібалів" до рейтингу 20 найкращих фільмів жахів, які були настільки шокувальними, що їх заборонили в багатьох країнах.
Під час складання рейтингу враховували кількість країн, у яких забороняли показ відповідних фільмів. Як повідомляється, "Пекло канібалів" заборонили в 13 країнах світу.
Зокрема, у Новій Зеландії Управління з класифікації фільмів та літератури повністю заборонило стрічку у 2006 році. Причинами стали сцени реального або імітованого жорстокого поводження з тваринами та надзвичайно відверте насильство, які порушували місцеві закони про цензуру.
"Пекло канібалів" / Кадр з фільму
До переліку країн, де фільм забороняли, також увійшли Малайзія, Філіппіни, Шрі-Ланка, Індія, В'єтнам, Іран, Німеччина та Ісландія.
У Сінгапурі стрічку не допустили до показу через "надзвичайно сильне насильство" та жорстоке поводження з тваринами.
Водночас прем'єра фільму відбулася в Мілані. Однак невдовзі після показу італійська влада заборонила стрічку, а її режисера звинуватили в непристойності.