Попри це, фільм увійшов до списку найкращих горорів, які були настільки шокувальними, що їх забороняли в різних країнах, пише Parade.

Чому "Пекло канібалів" викликало обурення

Стрічку зняли у форматі документального фільму, а її сюжет розгортається навколо експедиції до Амазонії. Антрополог професор Гарольд Монро, якого зіграв Роберт Керман, очолює рятувальну місію. До нього приєднується досвідчений гід Чако Лосохос, а також знімальна група документалістів.

Фільм вирізняється реалістичним зображенням жорстокості. Саме ці елементи спричинили численні суперечки та проблеми з цензурою.

Руджеро Деодато пояснював, що на створення фільму його надихнули телевізійні репортажі про насильство в Італії. В інтерв'ю The Guardian режисер згадував період діяльності "Червоних бригад", коли на телебаченні регулярно показували жорстокі кадри.

За його словами, новини нерідко подавали так, щоб шокувати аудиторію, а сенсаційність матеріалів посилювали навіть за допомогою вигаданих деталей.

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У яких країнах заборонили фільм

Видання Collider включило "Пекло канібалів" до рейтингу 20 найкращих фільмів жахів, які були настільки шокувальними, що їх заборонили в багатьох країнах.

Під час складання рейтингу враховували кількість країн, у яких забороняли показ відповідних фільмів. Як повідомляється, "Пекло канібалів" заборонили в 13 країнах світу.

Зокрема, у Новій Зеландії Управління з класифікації фільмів та літератури повністю заборонило стрічку у 2006 році. Причинами стали сцени реального або імітованого жорстокого поводження з тваринами та надзвичайно відверте насильство, які порушували місцеві закони про цензуру.

"Пекло канібалів" / Кадр з фільму

До переліку країн, де фільм забороняли, також увійшли Малайзія, Філіппіни, Шрі-Ланка, Індія, В'єтнам, Іран, Німеччина та Ісландія.

У Сінгапурі стрічку не допустили до показу через "надзвичайно сильне насильство" та жорстоке поводження з тваринами.

Водночас прем'єра фільму відбулася в Мілані. Однак невдовзі після показу італійська влада заборонила стрічку, а її режисера звинуватили в непристойності.