Несмотря на это, фильм вошел в список лучших фильмов ужасов, которые были настолько шокирующими, что их запрещали в разных странах, пишет Parade.

Почему "Ад каннибалов" вызвал возмущение

Лента снята в формате документального фильма, а ее сюжет разворачивается вокруг экспедиции в Амазонию. Антрополог профессор Гарольд Монро, которого сыграл Роберт Керман, возглавляет спасательную миссию. К нему присоединяется опытный гид Чако Лосохос, а также съемочная группа документалистов.

Фильм отличается реалистичным изображением жестокости. Именно эти элементы вызвали многочисленные споры и проблемы с цензурой.

Руджеро Деодато объяснял, что на создание фильма его вдохновили телерепортажи о насилии в Италии. В интервью The Guardian режиссер вспоминал период деятельности "Красных бригад", когда по телевидению регулярно показывали жестокие кадры.

По его словам, новости нередко подавали так, чтобы шокировать аудиторию, а сенсационность материалов усиливали даже с помощью вымышленных деталей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В каких странах запретили фильм

Издание Collider включило "Ад каннибалов" в рейтинг 20 лучших фильмов ужасов, которые были настолько шокирующими, что их запретили во многих странах.

При составлении рейтинга учитывалось количество стран, в которых запрещался показ соответствующих фильмов. Как сообщается, "Ад каннибалов" запретили в 13 странах мира.

В частности, в Новой Зеландии Управление по классификации фильмов и литературы полностью запретило картину в 2006 году. Причинами стали сцены реального или имитированного жестокого обращения с животными и чрезвычайно откровенное насилие, которые нарушали местные законы о цензуре.

"Ад каннибалов" / Кадр из фильма

В список стран, где фильм был запрещен, также вошли Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Индия, Вьетнам, Иран, Германия и Исландия.

В Сингапуре картину не допустили к показу из-за "чрезвычайно сильного насилия" и жестокого обращения с животными.

В то же время премьера фильма состоялась в Милане. Однако вскоре после показа итальянские власти запретили картину, а ее режиссера обвинили в непристойности.