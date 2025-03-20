Один із персонажів "Теорії Великого вибуху" міг бути інакшим: автор приголомшив зізнанням

Є безліч серіалів, які зараз вважаються культовими зараз. Водночас творці зізнаються, що деякі персонажі могли бути зовсім інакшими.

Співавтор культового ситкому "Теорія великого вибуху" Чак Лоррі зізнався, що шкодує про те, як спочатку зобразив героїню Кейлі Куоко – Пенні. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Official Big Bang Theory Podcast.

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Персонажка була стереотипною

Він зізнався, що на початку серіалу Пенні була наповнена стереотипами про "дурних білявок" і навіть не отримала прізвища.

За словами Лоррі, творці серіалу пізніше усвідомили, що Пенні має унікальні риси, які вони спочатку не розкрили. Вона стала для інших персонажів важливим елементом, який навчив їх людяності та сімейним цінностям.



Пенні спочатку не мала навіть прізвища / Фото "Теорії Великого вибуху"

Також сценарист розповів, що спочатку замість Пенні в серіалі мала бути інша героїня – Кеті, яку зіграти повинна була Аманда Волш. За задумом, вона мала більш "вуличний" характер, але після тестового показу фокус-група негативно сприйняла персонаж.

Це змусило творців переробити концепцію і врешті-решт запросити Кейлі Куоко на роль Пенні.