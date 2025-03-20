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Хто з українських знаменитостей озвучував мультгероїв

Сергій Притула став голосом неймовірно харизматичного і трішки божевільного кролика Сніжка у мультфільмі "Секрети домашніх тварин". Йому вдалося додати персонажу власного фірмового гумору, який так сильно полюбився користувачам у TikTok.

Кролика Сніжка озвучив Сергій Притула / Фото Сергія Притули

Мало хто пам’ятає, але ще до президентства Володимир Зеленський озвучував легендарного ведмедика Паддінгтона у двох частинах культового мультфільму "Пригоди Паддінгтона".

Володимир Зеленський озвучив ведмедика Паддінгтона / Колаж 24 Каналу

У 2017 році українська співачка Надя Дрофєєва спробувала себе у ролі акторки дубляжу, озвучивши принцесу Людмилу в мультфільмі "Викрадення принцеси".

Надя Дорофєєва подарувала свій голос принцесі Людмилі / Фото з відкритих джерел

А кілька років тому у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня" одним з найбільш харизматичних персонажів став веселий і завжди оптимістичний шумник Гук. Свій голос персонажу подарував Михайло Хома, більш відомий усім як Дзідзьо.

Михайло Хома озвучив шумника Гука / Фото з відкритих джерел

До слова, на цьогорічному Євробаченні є чимало учасників, які сильно подібні на українських артистів. Зокрема на Олега Винника, Настю Каменських, Злату Огнєвіч і Руслану Лижичко.