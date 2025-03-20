Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @kinolab_ua в TikTok.

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Кто из украинских знаменитостей озвучивал мультгероев

Сергей Притула стал голосом невероятно харизматичного и немного сумасшедшего кролика Снежка в мультфильме "Секреты домашних животных". Ему удалось добавить персонажу собственного фирменного юмора, который так сильно полюбился пользователям в TikTok.

Кролика Снежка озвучил Сергей Притула / Фото Сергея Притулы

Мало кто помнит, но еще до президентства Владимир Зеленский озвучивал легендарного мишку Паддингтона в двух частях культового мультфильма "Приключения Паддингтона".

Владимир Зеленский озвучил мишку Паддингтона / Коллаж 24 Канала

В 2017 году украинская певица Надя Дрофеева попробовала себя в роли актрисы дубляжа, озвучив принцессу Людмилу в мультфильме "Похищение принцессы".

Надя Дорофеева подарила свой голос принцессе Людмиле / Фото из открытых источников

А несколько лет назад в мультфильме "Мавка. Лесная песня" одним из самых харизматичных персонажей стал веселый и всегда оптимистичный шумник Гук. Свой голос персонажу подарил Михаил Хома, более известный всем как Дзидзьо.

Михаил Хома озвучил шумника Гука / Фото из открытых источников

К слову, на нынешнем Евровидении есть немало участников, которые сильно похожи на украинских артистов. В частности на Олега Винника, Настю Каменских, Злату Огневич и Руслану Лыжичко.