Сообщает 24 Канал со ссылкой на Apple Music.

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Какие песни слушает Чарльз III

10 марта, по случаю Дня Содружества Наций, который ежегодно отмечают в Великобритании и странах Содружества, была опубликована музыкальная подборка короля Чарльза III.

Плейлист монарха насчитывает 17 композиций, 15 из которых выполнены артистами из стран Содружества. Подборка охватывает различные музыкальные стили – от регги и афробита до поп-музыки, диско и калипсо.

Полный перечень песен из плейлиста короля Чарльза III:

  • Bob Marley & The Wailers – "Could You Be Loved";
  • Millie Small – "My Boy Lollipop";
  • Kylie Minogue – "The Loco – Motion";
  • Al Bowlly – "The Very Thought Of You";
  • Грейс Джонс – "La Vie En Rose";
  • RAYE – "Love Me Again";
  • Daddy Lumba – "Mpempem Do Me";
  • Davido – "KANTE";
  • Miriam Makeba – "The Click Song";
  • Jools Holland & Ruby Turner – "My Country Man";
  • Anoushka Shankar – "Indian Summer";
  • Siti Nurhaliza – "Anta Permana";
  • Dame Kiri Te Kanawa & Carl Doy & New Zealand Symphony Orchestra – "E Te Iwi E (Call to the People)";
  • Майкл Бубле – "Haven't Met You Yet";
  • Arrow – "Hot Hot Hot Hot";
  • Бейонсе – "Crazy in Love";
  • Diana Ross – "Upside Down".

Можно заметить, что в список также вошли две композиции, которые не связаны со странами Содружества.

Отдельно Чарльз III вспомнил Боба Марли и его трек Could You Be Loved, поделившись воспоминаниями о личной встрече с легендарным музыкантом. Монарх отметил его "замечательную, заразительную энергию и искреннюю заботу о людях".

"Я всегда буду помнить его слова: "У людей есть голос внутри них". Он донес этот голос к миру так, что никто, кто его услышал, не сможет забыть", – подчеркнул король.

Bob Marley & The Wailers – "Could You Be Loved": смотрите клип

Представление плейлиста состоялось через два месяца после визита Чарльза III в штаб-квартиру Apple Music в Battersea Power Station, где он встретился с британской певицей Raye.

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