Соавтор культового ситкома "Теория большого взрыва" Чак Лорри признался, что жалеет о том, как изначально изобразил героиню Кейли Куоко – Пенни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Official Big Bang Theory Podcast.

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Персонажка была стереотипной

Он признался, что в начале сериала Пенни была наполнена стереотипами о "глупых блондинках" и даже не получила фамилии.

По словам Лорри, создатели сериала позже осознали, что Пенни имеет уникальные черты, которые они изначально не раскрыли. Она стала для других персонажей важным элементом, который научил их человечности и семейным ценностям.



Пенни сначала не имела даже фамилии / Фото "Теории Большого взрыва"

Также сценарист рассказал, что сначала вместо Пенни в сериале должна была быть другая героиня – Кэти, которую сыграть должна была Аманда Уолш. По задумке, она имела более "уличный" характер, но после тестового показа фокус-группа негативно восприняла персонаж.

Это заставило создателей переделать концепцию и в конце концов пригласить Кейли Куоко на роль Пенни.