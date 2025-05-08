Полички від 92-річного винахідника: як допис у Threads зробив інженера зіркою виставки

На виставці Ukrainian Design and Innovation Week у Києві справжнім відкриттям став 92-річний інженер Валерій Давидович, який приніс власноруч сконструйовані стелажі для рослин. Його історія швидко розлетілася в соцмережах, а охочих купити винаходи виявилося чимало.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "ШоТам".

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Як про 92-річного інженера дізналися в соцмережах

На вихідних у Києві відбулася виставка Ukrainian Design and Innovation Week, де відвідувачі могли не лише придбати авторські меблі та декор. Саме там CEO та креативна директорка Anumoplastic Саша Попруга помітила, що серед гостей був чоловік, який не просто оглядав вироби, а й приніс власні – яскраві стелажі для рослин.

Цим винахідником виявився 92-річний Валерій Давидович, інженер і випускник КПІ, який усе життя працював конструктором і навіть після виходу на пенсію продовжує дивувати своїми ідеями.

Саша Попруга та Валерій Давидович / Фото Саші Попруги

Його історія швидко розлетілася в Threads, а охочих придбати нестандартні стелажі виявилося чимало.

Над якими проєктами працював 92-річний інженер

Валерій Давидович Добровольський обрав для себе інженерну спеціальність, пов’язану з електрогенераторами. Розповідає, що приїхав вступати до Києва з Чернівців, і хоча обрати факультет було непросто, вирішальним став плакат у холі КПІ, який розповідав про важливість електрифікації. Саме це й підштовхнуло його до майбутньої професії – проєктування генераторів для електростанцій.

Можна сказати, що на всіх електростанціях України була частинка моєї праці. Бо в серці кожної електростанції, теплової і ядерної теж – генератор,

– каже Валерій Давидович.

Його подальша кар'єра була не менш цікавою і навіть трохи таємничою. Валерій Давидович працював у сфері оборонних розробок під грифом "цілком таємно". Наприклад, у спеціально створеному відділі він займався конструюванням елементів балістичних ракет, не бойових, а пов’язаних із двигунами і тим, як відпрацьовані частини ракети будуть від’єднуватися від основного тіла.

"Це було важливе відкриття для всього світу. Коли його результати опублікували, то і французи, і американці одразу ж купили цю розробку", – згадує він.

Крім того, Валерій Давидович створював спеціальний купол для радара, здатного перехоплювати міжконтинентальні ракети – фактично аналог сучасної системи Patriot. Через секретність про ці проєкти він мовчав багато років.

Чому інженер продовжив працювати після виходу на пенсію

Після виходу на пенсію у 59 років Валерій Давидович не зміг залишити улюблену справу. Як сам зізнається, в нього "чухався мозок", тому не припинив займатися конструюванням:

Конструктор – це той, хто придумує нове, чого ще не було на світі. Я звик тільки винаходити. І опинившись без роботи, не міг знайти собі місця,

– розповів винахідник.

Тому він почав створювати різноманітні меблі – столики, підставки, стелажі для продавців на ринках і на Андріївському узвозі. Він вигадував, як зробити конструкції легкими та зручними. Його винаходи досі служать людям навіть через 20 років. Валерій Давидович розповів, що під час прогулянок по узвозу, його обіймають і дякую за роботу. Він також виготовляв парти, гойдалки, іграшки та багато інших речей.

Винахід Валерія Давидовича / Фото Саші Попруги

Раніше всі деталі він вирізав сам, але тепер, через стан здоров’я та відсутність верстата у квартирі, віддає це іншим, залишаючи за собою процес складання. Для цього йому вистачає письмового столу, викрутки і невеличкої дрилі.

Валерій Давидович дуже радіє, коли його роботу визнають. На фестиваль він приніс 4 власні настільні полички – каже, пройшовся двічі павільйоном і усі продав. Охочим залишає свій номер, щоб можна було зробити нове замовлення. Завдяки допису Саші Попруги у соцмережах історія миттєво стала вірусною – понад 104 тисячі переглядів і майже 150 коментарів, більшість із запитами на купівлю.

Візитка Валерія Давидовича / Фото Саші Попруги

Валерій Давидович каже, що йому вже дзвонили щодо поличок і завтра до нього приїде покупчиня, аби собі конструкторську ідею чоловіка. Ціни досить доступні, враховуючи багаторічний досвід і напрацювання – від 600 гривень за виріб. Інженер розповів, що йому порадили підняти ціни і він це зробив, але всього на 50 гривень. Отримані кошти витрачає переважно на їжу і ліки, адже постійно потребує заміни катетерів.

Для мене ця робота більше лікувальна процедура, ніж заробіток. Це мене підтримує. Я відчуваю, що працюю для життя,

– ділиться Валерій Давидович.

Прямі контакти він поки не розголошує, але користувачі залишають свої замовлення в коментарях до постів Саші у Threads.

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