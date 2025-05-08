Сообщает 24 Канал со ссылкой на "ШоТам".

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Как о 92-летнем инженере узнали в соцсетях

На выходных в Киеве состоялась выставка Ukrainian Design and Innovation Week, где посетители могли не только приобрести авторскую мебель и декор. Именно там CEO и креативный директор Anumoplastic Саша Попруга заметила, что среди гостей был человек, который не просто осматривал изделия, но и принес собственные – яркие стеллажи для растений.

Этим изобретателем оказался 92-летний Валерий Давидович, инженер и выпускник КПИ, который всю жизнь работал конструктором и даже после выхода на пенсию продолжает удивлять своими идеями.

Саша Попруга и Валерий Давидович / Фото Саши Попруги

Его история быстро разлетелась в Threads, а желающих приобрести нестандартные стеллажи оказалось немало.

Над какими проектами работал 92-летний инженер

Валерий Давыдович Добровольский выбрал для себя инженерную специальность, связанную с электрогенераторами. Рассказывает, что приехал поступать в Киев из Черновцов, и хотя выбрать факультет было непросто, решающим стал плакат в холле КПИ, который рассказывал о важности электрификации. Именно это и подтолкнуло его к будущей профессии – проектирование генераторов для электростанций.

Можно сказать, что на всех электростанциях Украины была частичка моей работы. Потому что в сердце каждой электростанции, тепловой и ядерной тоже – генератор,

– говорит Валерий Давыдович.

Его дальнейшая карьера была не менее интересной и даже немного таинственной. Валерий Давыдович работал в сфере оборонных разработок под грифом "совершенно секретно". Например, в специально созданном отделе он занимался конструированием элементов баллистических ракет, не боевых, а связанных с двигателями и тем, как отработанные части ракеты будут отсоединяться от основного тела.

"Это было важное открытие для всего мира. Когда его результаты опубликовали, то и французы, и американцы сразу же купили эту разработку", – вспоминает он.

Кроме того, Валерий Давидович создавал специальный купол для радара, способного перехватывать межконтинентальные ракеты – фактически аналог современной системы Patriot. Из-за секретности об этих проектах он молчал много лет.

Почему инженер продолжил работать после выхода на пенсию

После выхода на пенсию в 59 лет Валерий Давыдович не смог оставить любимое дело. Как сам признается, у него "чесался мозг", поэтому не прекратил заниматься конструированием:

Конструктор – это тот, кто придумывает новое, чего еще не было на свете. Я привык только изобретать. И оказавшись без работы, не мог найти себе места,

– рассказал изобретатель.

Поэтому он начал создавать разнообразную мебель – столики, подставки, стеллажи для продавцов на рынках и на Андреевском спуске. Он придумывал, как сделать конструкции легкими и удобными. Его изобретения до сих пор служат людям даже спустя 20 лет. Валерий Давыдович рассказал, что во время прогулок по спуску, его обнимают и благодарят за работу. Он также изготавливал парты, качели, игрушки и много других вещей.

Изобретение Валерия Давыдовича / Фото Саши Попруги

Раньше все детали он вырезал сам, но теперь, из-за состояния здоровья и отсутствия станка в квартире, отдает это другим, оставляя за собой процесс сборки. Для этого ему хватает письменного стола, отвертки и небольшой дрели.

Валерий Давыдович очень радуется, когда его работу признают. На фестиваль он принес 4 собственные настольные полочки – говорит, прошелся дважды павильоном и все продал. Желающим оставляет свой номер, чтобы можно было сделать новый заказ. Благодаря сообщению Саши Попруги в соцсетях история мгновенно стала вирусной – более 104 тысяч просмотров и почти 150 комментариев, большинство с запросами на покупку.

Визитка Валерия Давидовича / Фото Саши Попруги

Валерий Давидович говорит, что ему уже звонили по поводу полочек и завтра к нему приедет покупательница, чтобы себе конструкторскую идею мужа. Цены достаточно доступны, учитывая многолетний опыт и наработки – от 600 гривен за изделие. Инженер рассказал, что ему посоветовали поднять цены и он это сделал, но всего на 50 гривен. Полученные средства тратит преимущественно на еду и лекарства, ведь постоянно нуждается в замене катетеров.

Для меня эта работа больше лечебная процедура, чем заработок. Это меня поддерживает. Я чувствую, что работаю для жизни,

– делится Валерий Давыдович.

Прямые контакты он пока не разглашает, но пользователи оставляют свои заказы в комментариях к постам Саши в Threads.

К слову, недавно также сеть умилила история издателя Юрия Ковальского, которого заметили на "Книжной стране". Он представлял книги своего издательства, которые сначала не пользовались спросом на фестивале, однако после того, как эта история завирусилась в TikTok – все книги были проданы.