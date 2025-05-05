Социальный психолог Джонатан Хайдт объяснил, каким навыком нужно овладеть до 25 лет, чтобы точно достичь успеха. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC make it.

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"Цифровой детокс"

Он предупреждает, что чрезмерное использование социальных сетей и смартфонов может серьезно подорвать способность подростков сосредотачиваться – навык, который критически важен для успеха в жизни и карьере.

К 25 годам мозг завершает развитие лобной коры, и если в этот период сформируется привычка постоянного отвлечения, ее будет трудно изменить. Подростки сейчас проводят онлайн почти девять часов в день, получая сотни уведомлений, что приводит к постоянному дефициту внимания, ослабление личных связей и трудностей в учебе и работе.

Хайдт советует попробовать "цифровой детокс", ограничив или полностью отказавшись от соцсетей на месяц вместе с друзьями или семьей, чтобы иметь большую мотивацию. В моменты соблазна вернуться к телефону он предлагает заменить этот импульс на чтение, дневник, прогулку или просмотр фильма.



Нужно овладеть определенными навыками / Фото Pexels

Психиатр Шрини Пиллай добавляет, что еще один эффективный способ поддержания концентрации – это слушание музыки, которая снижает уровень стресса и помогает мозгу лучше фокусироваться.

Эксперт по трудоустройству Гай Торнтон рекомендует иногда "украсить" резюме, например, подавая перерывы в карьере в положительном ключе, сосредотачиваясь на полученном опыте.