Мільйони людей не знають цього: Pepsi спочатку мала зовсім іншу назву

Багато хто знає Pepsi як один із найпопулярніших напоїв у світі. Однак у перші роки свого існування бренд мав зовсім іншу назву, яку згодом змінили на ту, що сьогодні відома мільйонам людей по всьому світу.

Про те, якою була перша назва бренду Pepsi, пише The Mirror.

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Як виникла назва Pepsi

Перші роки існування всесвітньо відомого напою Pepsi минули під зовсім іншою назвою. У 1893 році фармацевт із Північної Кароліни Калеб Бредхем почав продавати власний газований напій в аптеці, де працював після завершення навчання в університеті.

Для просування новинки він обрав доволі просту назву – Brad's Drink ("Напій Бреда"). Однак цей маркетинговий хід видався досить невдалим. Через кілька років Бредхем придбав права на назву Pep Kola, що належала одному з місцевих конкурентів.

Перша назва Pepsi – Brad's Drink / Фото Unsplash

Згодом він змінив її на Pepsi-Cola, а вже в 1961 році назву скоротили до знайомого сьогодні варіанту – Pepsi.

До середини 1976 року Pepsi перетворилася на найпопулярніший бренд безалкогольних напоїв у супермаркетах США. Вже за два роки компанія почала розширювати асортимент, випускаючи нові смаки та упаковки різного формату.

Певний проміжок часу бренд також називався Pepsi-Cola / Фото Unsplash

На думку багатьох лінгвістів, назва Pepsi походить від грецького слова πέψη ("пепсі"), яке перекладається як "травлення". Цікаво, що до 194 року компанія навіть використовувала рекламний слоган: "Бадьорить, тонізує, сприяє травленню".

Цей маловідомий факт і сьогодні дивує багатьох користувачів соцмереж.

Я щойно дізнався, що Pepsi спочатку називалася Brad's Drink,

– написав один здивований користувач у X.

Інший користувач жартома зауважив, що Brad's Drink більше нагадує назву альтернативного рок-альбому з 1990-х, ніж популярного газованого напою.