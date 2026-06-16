Про те, якою була перша назва бренду Pepsi, пише The Mirror.

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Як виникла назва Pepsi

Перші роки існування всесвітньо відомого напою Pepsi минули під зовсім іншою назвою. У 1893 році фармацевт із Північної Кароліни Калеб Бредхем почав продавати власний газований напій в аптеці, де працював після завершення навчання в університеті.

Для просування новинки він обрав доволі просту назву – Brad's Drink ("Напій Бреда"). Однак цей маркетинговий хід видався досить невдалим. Через кілька років Бредхем придбав права на назву Pep Kola, що належала одному з місцевих конкурентів.

Перша назва Pepsi – Brad's Drink / Фото Unsplash

Згодом він змінив її на Pepsi-Cola, а вже в 1961 році назву скоротили до знайомого сьогодні варіанту – Pepsi.

До середини 1976 року Pepsi перетворилася на найпопулярніший бренд безалкогольних напоїв у супермаркетах США. Вже за два роки компанія почала розширювати асортимент, випускаючи нові смаки та упаковки різного формату.

Певний проміжок часу бренд також називався Pepsi-Cola / Фото Unsplash

На думку багатьох лінгвістів, назва Pepsi походить від грецького слова πέψη ("пепсі"), яке перекладається як "травлення". Цікаво, що до 194 року компанія навіть використовувала рекламний слоган: "Бадьорить, тонізує, сприяє травленню".

Цей маловідомий факт і сьогодні дивує багатьох користувачів соцмереж.

Я щойно дізнався, що Pepsi спочатку називалася Brad's Drink,

– написав один здивований користувач у X.

Інший користувач жартома зауважив, що Brad's Drink більше нагадує назву альтернативного рок-альбому з 1990-х, ніж популярного газованого напою.