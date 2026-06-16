О том, каким было первоначальное название бренда Pepsi, пишет The Mirror.
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Как возникло название Pepsi
Первые годы существования всемирно известного напитка Pepsi прошли под совершенно другим названием. В 1893 году фармацевт из Северной Каролины Калеб Бредхем начал продавать собственный газированный напиток в аптеке, где работал после окончания учебы в университете.
Для продвижения новинки он выбрал довольно простое название – Brad's Drink ("Напиток Брэда"). Однако этот маркетинговый ход оказался довольно неудачным. Через несколько лет Брэдхем приобрел права на название Pep Kola, принадлежавшее одному из местных конкурентов.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Первое название Pepsi – Brad's Drink / Фото Unsplash
Впоследствии он изменил его на Pepsi-Cola, а уже в 1961 году название сократили до знакомого сегодня варианта – Pepsi.
К середине 1976 года Pepsi превратилась в самый популярный бренд безалкогольных напитков в супермаркетах США. Уже через два года компания начала расширять ассортимент, выпуская новые вкусы и упаковки разного формата.
Некоторое время бренд также назывался Pepsi-Cola / Фото Unsplash
По мнению многих лингвистов, название Pepsi происходит от греческого слова πέψη ("пепси"), которое переводится как "пищеварение". Интересно, что до 194 года компания даже использовала рекламный слоган: "Бодрит, тонизирует, способствует пищеварению".
Этот малоизвестный факт и сегодня удивляет многих пользователей соцсетей.
Я только что узнал, что Pepsi изначально называлась Brad's Drink,
– написал один удивленный пользователь в X.
Другой пользователь в шутку заметил, что Brad's Drink больше напоминает название альтернативного рок-альбома 1990-х, чем популярного газированного напитка.