Переможець Євробачення 2025 був мемом у Tik Tok ще 3 роки тому: ефектне відео

Уночі 18 травня у Швейцарії завершився фінал Єврлбачення 2025, де перемогу здомув співак JJ з Австрії. Проте активним користувачам Tik Tok артист давно відомий як герой мему.

Відео з JJ, справжнє ім'я якого Йоганнес Піч, зібрало понад 4 мільйони переглядів. Що це за ролик – розповідає 24 Канал.

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Як JJ став героєм мему

У 2022 році популярною в мережі була пісня виконавиці Shenseea з назвою Pon Mi. Ця композиція починається дещо вульгарними словами, однак в певний момент саме ці рядки почали активно використовувати в різних реміксах в Tik Tok. Одним із найпопулярніших мемів того часу був у вигляді оперного виконання цієї частини пісні.

А Йоганнес Піч – оперний співак. Тому в червні 2022 року він теж записав свій кавер. І це відео миттєво стало популярним й до Євробачення зібрало 3 мільйони переглядів. Ще понад мільйон переглядів ролик зібрав уже після тріумфу виконавця.

Той самий мем з JJ: дивіться відео

Цікаво, що цей ролик закріплений на сторінці виконавця поруч з відео про його перемогу на Євробаченні 2025.

Варто зауважити, що довкола співака розгорівся скандал, адже напередодні конкурсу в одному з інтерв'ю він заявив, що надихався путіністкою Анною Нетребко, коли створював пісню Wasted Love, з якою й переміг на конкурсі.