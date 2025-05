Ми спитали у ChatGPT які виступи на його думку були найпровальнішими на конкурсі. Що відоповів штучний інтелект – розповідає 24 Канал.

Найпровальніші виступи Євробачення 2025

Відкриває рейтинг найпровальніших виступів на Євробаченні 2025 за версією штучного інтелекту представниця Ірландії – норвезька співачка Еммі. Вона з піснею Laika Party хотіла брати участь у відборі Норвегії, але коли не пройшла – подалася до Ірландії і перемогла там та вирушила до Базеля.

Пісня оспівує Лайку – першу собаку космонавта, яку на орбіту випустив СРСР. Авторкою пісні стала росіянка. Виступ критикують за дитячість та недоречність, то ж ШІ називає його провальним. До фіналу представниця Ірландії не пройшла.

Хорватія у 2024 році була срібним призером Євробачення, а цього року не пройшла до фіналу. Країну представив Марко Босняк з піснею Poison Cake ("Отруйний торт"). Попри сильний вокал артиста, текст пісні й візуальні наповнення номера викликали чимало питань у глядачів. Тому до фіналу він не потрапив.

Проте українські глядачі у півфіналі віддали Хорватії 8 балів.

На думку ШІ найпровальнішим виступ був у Великої Британії – гурту Remember Monday з піснею What the hell just happened? ("Що тут в біса щойно трапилось?").

ChatGPT звертає увагу на те, що виступ рокзритикували через незрозумілу постановку і як результат – другий рік поспіль Велика Британія отримує 0 балів від телеглядачів.

Варто зауважити, що 10 балів британський гурт отримав від українського журі.

Цікаво, що фанати конкурсу жартують, що назва пісні Великої Британії найкраще описує голосування на цьогорічному конкурсі, де майже всі фаворити букмекерів зазнали краху, а Швейцарія, котра була на другому місці за рішенням журі, також отримала 0 балів від глядачів.

Гурт Ziferblat посів 9-те місце, отримавши сумарно 218 балів. Крім того, Україна була переможцем першого півфіналу конкурсу.