Ми спитали у ChatGPT кого він вважає найімовірнішим переможцем Євробачення цього року. Що відповів штучний інтелект – розповідає 24 Канал.

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Прогноз ШІ на фінал Євробачення

ChatGPT на прохання зробити власний прогноз на переможця Євробачення 2025 виявився солідарним з букмекерами – на його думку найбільше шансів перемогти саме у представників Швеції гурту KAJ з піснею Bara Bada Bastu.

Штучний інтелект аргументує своє твердження тим, що гурт, котрий представляє Швецію є веселим, епатажним, подекуди абсурдним та має впізнаваний образ – а це те, що люблять фанати Євробачення. А пісня, на думку ШІ, має потенціал стати вірусною.

KAJ – Bara Bada Bastu: дивіться відео

Проте ШІ зауважує, що перемагає не завжди очевидний фаворит, а іноді й "темні конячки". Їх, на думку ChatGPT є двоє.

Але якби трапився dark horse, тобто несподіваний переможець – я б стежив за Австрією (JJ – Wasted Love) або Україною (Ziferblat – Bird of Pray). Обидві пісні мають глибокий настрій і можуть викликати сильну емоційну реакцію,

– йдеться у відповіді ChatGPT.

Фінал Євробачення розпочнеться у суботу, 17 травня, о 22:00 за київським часом. Український гурт Ziferblat виступить під номером 7.