У 1912 році на Полтавщині двоє підлітків випадково натрапили на найбільший скарб в історії України. Він належав правителю Великої Булгарії Кубрату, нащадку легендарного Атіли.

Що відомо про найбільший скарб України?

У 1912 році біля села Мала Перещепина на Полтавщині 11-річний Федір Деркач та 14-річний Карпо Маджа випадково натрапили на найбільший скарб в історії України. Пасучи худобу, хлопці виявили у піщаному пагорбі золоту посудину.

На одразу прибула влада та археолог Іван Зарецький. У підсумку було знайдено понад 800 золотих і срібних предметів загальною вагою 25 кілограмів золота та 50 кілограмів срібла, а також залишки шовку та дерев’яних конструкцій. Це свідчило про те, що скарб був поховальним саркофагом.

Однак залишалося невідомим, кому він належав. Розгадати цю загадку допоміг перстень із написом "Кубрат", який був серед коштовностей.

Перстень з монограмою Кубрата / Фото Wikipedia

Вдалося встановити, що він належав правителю Великої Булгарії – держави, яка розташовувалася в степовій зоні сучасної України у VII столітті. Відомо, що Кубрат був нащадком легендарного Атіли, володаря гунів.

Скарб одразу після знахідки вивезли до Санкт-Петербурга, і нині він зберігається у Ермітажі.

Як Росія віддячила за унікальну знахідку?

Як пише "Локальна історія", російська влада все ж віддячила за унікальну знахідку. У травні 1913 року київська газета "Маяк" повідомила, що Археологічна комісія передала полтавському губернатору 45 тисяч рублів. Половину суми мало отримати перещепинське сільське товариство, в землі якого було знайдено скарб, а другу половину - двом підліткам, які натрапили на скарб.

Відомо, що обидва хлопці згодом стали добрими сільськими господарями. Федір Деркач прожив довге життя й помер у Полтаві наприкінці 1960-х, а ось Карпа Маджара в 1930-х роках, як власника млина, коней та волів, розкуркулили й депортували до Сибіру.

