Трагедія, що забрала мільйони життів: книги про Першу світову війну, які варто прочитати кожному

Перша світова війна – одна з найтрагічніших сторінок в історії людства, проте часто в нашій пам'яті вона затьмарена трагедією Другої світової війни. Проте з 1914 по 1918 роки загинули понад 16 мільйонів людей.

Один із найкривавіших збройних конфліктів в історії людства розпочався 28 липня 1914 року. Аби більше дізнатися про ті події, редакція 24 Каналу створила добірку книг, які в цьому допоможуть.

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Книги про Першу світову війну, які варто прочитати кожному

"На західному фронті без змін"

Першою книгою в нашій добірці стає класика світової антивоєнної літератури, один із найвідоміших творів Еріха Марії Ремарка "На західному фронті без змін". Перша світова війна стала невіддільною частиною творчості Ремарка, адже він був учасником бойових дій.

У цій книзі Ремарк від імені солдата Пауля Боймера розповідає про військові будні того часу, про запеклі бої на ділянці фронту, яка не змінювалася тривалий час, через що й твір отримав свою назву.

Проте варто зауважити, що в контексті нинішньої війни Ремарка варто читати обережно. Поет та ветеран Артур Дронь в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що Ремарка уже активно використовують росіяни для виправдання себе, адже письменник писав про армію країни, котра у Першій світовій була агресором.



"На західному фронті без змін" / Фото Yakaboo

"Прощавай, зброє"

Ще один твір світової антивоєнної класики – роман Ернеста Гемінгвея, який теж був учасником Першої світової війни. Цікаво, що письменник добровільно вирушив зі США, аби воювати на італійському фронті.

"Прощавай, зброє" оповідає історію американського архітектора Фредеріка Генрі, котрий воює в Італії та знайомиться там з англійською медсестрою Кетрін. Пара спробувала втекти від жахів війни та дезертирувала до Швейцарії, проте їм не судилося знати щастя одне з одним.



"Прощавай, зброє" / Фото Yakaboo

"Поза межами болю"

Тема Першої світової війни розкрита і в українській літературі. Зокрема у повісті Осипа Турянського "Поза межами болю". Це автобіографічна історія, в якій автор розповідає про свій досвід сербського полону. В центрі сюжету – етапування полонених через гори Албанії. Мало кому з полонених вдалося вижити, бо більшість померли від голоду і холоду. З 60 тисяч полонених етапування пережили тільки 15 тисяч.

Турянський був єдиним, хто вижив у групі з семи полонених українців. І цей досвід він описав у своєму дебютному творі.



"Поза межами болю" / Фото Yakaboo

"Жанна батальйонерка"

Ще один роман українського автора, представника Розстріляного Відродження – Ґео Шкурупія. "Жанна батальйонерка" – розповідь не тільки про участь українців у Першій світовій війні, але й про так звані "жіночі батальйони" – маловідому, проте важливу сторінку в історії цієї війни.

Щоправда, книга містить певні тригери. Наприклад, головна героїня Жанна, котра живе в Києві, є патріоткою Російської імперії і переконана, що кожен має за неї воювати. І, власне, під впливом цих настроїв вона записується у жіночий батальйон, який вирушає на передову.

Попри це книга оповідає і про військову дійсність, і про Київ у часи Першої світової і жінок на війні. Тому роман однозначно вартий уваги.



"Жанна-батальйонерка" / Фото Yakaboo

"Світ і все, що в ньому є"

Роман боснійського письменника Александара Гемона "Світ і все, що в ньому є" часто фігурує в добірках ЛГБТ-літератури, оскільки головною лінією роману є кохання між солдатом і бойовим медиком.

Проте ця історія про щось більше, а насамперед про людей, котрі воювали у Першій світовій війні за інтереси імперій, але країни, за які вони воювали, зникли з карти світу.

Головні герої книги, Рафаель та Осман, потрапляють у російський полон на Галичині. Австро-Угорщина, за яку вони воювали, зазнала краху, а їм не було куди вертатися, що призвело до поневірянь по світові.



"Світ і все, що в ньому є" / Фото Yakaboo

Звісно, це далеко не всі книги про Першу світову війну, проте ці 5 книг допоможуть краще зрозуміти ті чи інші аспекти цього збройного конфлікту.



