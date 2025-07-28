Один из самых кровавых вооруженных конфликтов в истории человечества начался 28 июля 1914 года. Чтобы больше узнать о тех событиях, редакция 24 Канала создала подборку книг, которые в этом помогут.

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Книги о Первой мировой войне, которые стоит прочитать каждому

"На западном фронте без перемен"

Первой книгой в нашей подборке становится классика мировой антивоенной литературы, одно из самых известных произведений Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен". Первая мировая война стала неотъемлемой частью творчества Ремарка, ведь он был участником боевых действий.

В этой книге Ремарк от имени солдата Пауля Боймера рассказывает о военных буднях того времени, об ожесточенных боях на участке фронта, который не менялся длительное время, из-за чего и произведение получило свое название.

Однако стоит заметить, что в контексте нынешней войны Ремарка стоит читать осторожно. Поэт и ветеран Артур Дронь в интервью 24 Каналу заметил, что Ремарка уже активно используют россияне для оправдания себя, ведь писатель писал об армии страны, которая в Первой мировой была агрессором.



"На западном фронте без изменений" / Фото Yakaboo

"Прощай, оружие"

Еще одно произведение мировой антивоенной классики – роман Эрнеста Хемингуэя, который тоже был участником Первой мировой войны. Интересно, что писатель добровольно отправился из США, чтобы воевать на итальянском фронте.

"Прощай, оружие" повествует историю американского архитектора Фредерика Генри, который воюет в Италии и знакомится там с английской медсестрой Кэтрин. Пара попыталась убежать от ужасов войны и дезертировала в Швейцарию, однако им не суждено было знать счастья друг с другом.



"Прощай, оружие" / Фото Yakaboo

"За пределами боли"

Тема Первой мировой войны раскрыта и в украинской литературе. В частности в повести Осипа Турянского "За пределами боли". Это автобиографическая история, в которой автор рассказывает о своем опыте сербского плена. В центре сюжета – этапирование пленных через горы Албании. Мало кому из пленных удалось выжить, потому что большинство умерли от голода и холода. Из 60 тысяч пленных этапирование пережили только 15 тысяч.

Турянский был единственным, кто выжил в группе из семи пленных украинцев. И этот опыт он описал в своем дебютном произведении.



"За пределами боли" / Фото Yakaboo

"Жанна батальонерка"

Еще один роман украинского автора, представителя Расстрелянного Возрождения – Гео Шкурупия. "Жанна батальонерка" – рассказ не только об участии украинцев в Первой мировой войне, но и о так называемых "женских батальонах" – малоизвестную, однако важную страницу в истории этой войны.

Правда, книга содержит определенные триггеры. Например, главная героиня Жанна, которая живет в Киеве, является патриоткой Российской империи и убеждена, что каждый должен за нее воевать. И, собственно, под влиянием этих настроений она записывается в женский батальон, который отправляется на передовую.

Несмотря на это книга повествует и о военной действительности, и о Киеве во времена Первой мировой и женщин на войне. Поэтому роман однозначно стоит внимания.



"Жанна-батальонерка" / Фото Yakaboo

"Мир и все, что в нем есть"

Роман боснийского писателя Александара Гемона "Мир и все, что в нем есть" часто фигурирует в подборках ЛГБТ-литературы, поскольку главной линией романа является любовь между солдатом и боевым медиком.

Однако эта история о чем-то большем, а прежде всего о людях, которые воевали в Первой мировой войне за интересы империй, но страны, за которые они воевали, исчезли с карты мира.

Главные герои книги, Рафаэль и Осман, попадают в русский плен на Галичине. Австро-Венгрия, за которую они воевали, потерпела крах, а им некуда было возвращаться, что привело к скитаниям по миру.



"Мир и все, что в нем есть" / Фото Yakaboo

Конечно, это далеко не все книги о Первой мировой войне, однако эти 5 книг помогут лучше понять те или иные аспекты этого вооруженного конфликта.



