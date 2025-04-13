Хрест – стихії, грабельки – дощ: значення символів на писанці, про які ви не здогадувалися
- Писанкарство - давнє українське мистецтво, що використовує символи, такі як сонце, дерево життя, грабельки, драбинка, оленячі роги, сорок клинців, хвильки, квіти, тваринні мотиви, хрест, спіраль, меандри, для передачі значень, пов'язаних із природою, духовністю та життям.
- Регіональні відмінності в оформленні включають рослинні орнаменти на Наддніпрянщині, тваринні мотиви на Гуцульщині та геометричні фігури на Бойківщині та Лемківщині.
Уже наступної неділі всі християни відзначатимуть Великдень – свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. В Україні традиційно з нагоди цього свята прийнято, зокрема, писати писанки.
Писанкарство – давнє традиційне українське мистецтво, яке сягає корінням ще у дохристиянські часи. Що означають головні символи на писанках – розповідає 24 Канал.
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Головні символи на писанці та їхнє значення
Писанкарство було традиційним на всіх землях, де проживали українці, зараз декотрі з них за межами України, проте, як на Лемківщині, ці традиції збереглися. Попри регіональні відмінності, все ж для майже усіх писанок були притаманні спільні символи та мотиви:
- сонце – символ життя і тепла, найчастіше його зображають на писанках у формі хреста, восьмикутної зірки або спіралі.
- дерево життя – символ безперервного зв'язку між поколіннями та з природою, сили роду та духовного зростання.
- грабельки – символ родючості і достатку та дощу, котрий живить землю;
- драбинка – символ духовного піднесення, зв'язку неба і землі;
- оленячі роги – символ мужності та достатку;
- сорок клинців – один із найдавніших символів, який символізує сонце та цикл року, гармонію в природі;
- хвильки – символ води, життя, оновлення;
- квіти – символ краси та духовної чистоти;
- тваринні мотиви – символи сили і мужності (кінь), добробуту і здоров'я (баран), мудрості і духовної сили (олень);
- хрест – у християнстві є символом воскресіння Христа, у дохристиянські часи це був символ 4 стихій – землі, води, вогню й повітря;
- спіраль – символ безперервності життя, циклічності природи і зв'язку життя та смерті;
- меандри – безкінечні лінії, котрі є символами вічності та вважаються оберегом від зла.
Українські писанки / Фото Pexels
Однак символіка є також і в кольорах писанок. Кожен із них має своє значення:
- червоний є символом любові, енергії та життя;
- жовтий – символ сонця, тепла та достатку;
- зелений – символ весни, молодості та відродження;
- чорний – символ мудрості, вічності та землі;
- білий – символ чистоти та духовності;
- синій – символ неба і гармонії.
Кольори на писанках теж мають значення / Фото Pexels
За регіональними ознаками писанки мають свої відмінності. Наприклад, Наддніпрянщині, Слобожанщині та Таврії притаманні рослинні орнаменти на писанках, причиною чого є те, що основою господарства у цих регіонах було рослинництво.
Тваринні мотиви більш притаманні для Гуцульщини, де скотарство було основою господарства, адже в горах земля не є такою родючою, як чорнозем.
Для Бойківщини були притаманні більше геометричні фігури. Водночас на Лемківщині створювали писанки відмінним способом, проте там також перевага була у геометричних фігур.